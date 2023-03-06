Мінфін готує зміни до держбюджету через погіршення прогнозу для економіки
Міністерство фінансів готує зміни до державного бюджету на 2023 рік, які передбачають перегляд видатків через погіршення макроекономічного прогнозу.
Про це під час виступу на онлайн-заході Центру економічної стратегії заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє українська редакція Forbes.
"Це (перегляд держбюджету через зміни у макропрогнозі, – ред.) питання часу та обсягу, але це необхідність, тому найближчим часом готуватимемо проєкт змін до бюджету", – сказав Марченко.
Відповідаючи на запитання, чи планується перегляд як дохідної, так видаткової частин держбюджету, міністр уточнив, що йдеться саме про видатки.
"Не впевнений, що у нас є можливість переглядати дохідну частину – у цьому аспекті ми обмежені в маневрах. Видаткова частина – так", – пояснив міністр.
"Зараз ми більше орієнтуємося на цифри минулого року, ніж на макропрогноз. Основні джерела доходів бюджету це ПДФО та ПДВ. У цьому сенсі ми не бачимо значних коливань", – додав Марченко.
Як повідомлялося, Міністерство економіки України переглянуло макроекономічний прогноз на 2023 рік, погіршивши очікування зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік". Водночас прогноз інфляції зменшено до 24%, хоча у держбюджет було закладено зростання цін на 28% у поточному році.
За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у лютому цього року зріс до 88,8 млрд грн з 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом – до 93,2 млрд грн з 78,9 млрд грн. При цьому касові видатки держбюджету у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн зі 193,7 млрд грн у січні.
Держбюджет України на 2023 рік затверджений із граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 1124,6 млрд грн.
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