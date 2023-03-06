Суд відклав обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури Пивоварскому

Засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з питання обрання запобіжного заходу ексміністру інфраструктури, топменеджеру мережі WOG Андрію Пивоварскому, якого обвинувачують у підписанні у 2015 році нібито незаконного наказу, продовжиться о 15:00 у середу, 15 березня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на одного із присутніх на засіданні суду в понеділок.

За його словами, прокурор обґрунтовував своє клопотання про взяття під варту або домашній арешт Пивоварського тим, що той може переховуватися, знищувати докази та перешкоджати слідству, впливаючи на свідків.

Раніше сам Пивоварський заявляв, що НАБУ просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави 20 млн грн.

Читайте також: Ексміністра інфраструктури Пивоварського та його заступника підозрюють у збитках державі на $30 млн

Як повідомлялося, 22 лютого детективи НАБУ повідомили ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.