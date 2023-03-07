У Харкові відновлять вечірнє освітлення доріг

Починаючи з 7 березня, у Харкові ввечері підсвічуватимуть центральні автомагістралі та найбільш завантажені автодороги.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги", – зазначив він.

За його словами, із 7 березня вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі.

"Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", – додав мер Харкова.

Як уточнив Терехов, із початку широкомасштабного вторгнення РФ вуличне освітлення у Харкові не використовувалося з міркувань безпеки. Утім, за його словами, темрява на дорогах призвела до аварій, у яких постраждали люди.