"Нафтогаз" готує нову пропозицію кредиторам для реструктуризації дефолтних євробондів

НАК "Нафтогаз України" представить інвесторам оновлені умови реструктуризації заборгованості за дефолтними євробондам з погашенням у 2022 та 2026 роках.

Про це голова правління компанії Олексій Чернишов повідомив у Facebook.

"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами. Як і раніше, працюємо спільно з фінансовим радником Lazard. Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу – як інвесторів, так і нашу групу компаній", – написав Чернишов.

Як повідомляв Bloomberg, у лютому група кредиторів "Нафтогазу" відхилила його останню пропозицію щодо реструктуризації боргу за євробондами на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.

"Нафтогаз" оголосив дефолт за своїми облігаціями 2022 і 2026 років минулого року після того, як не зміг зібрати достатню підтримку від власників облігацій для відстрочки виплат, досягнувши угоди лише про реструктуризацію своїх облігацій з погашенням у 2024 році.

Група кредиторів представила власний план, який враховує фінансовий стан "Нафтогазу", "а також законні побоювання щодо його необхідності повністю підтримувати економіку України та її критичну інфраструктуру", повідомили консультанти власників євробондів, які мають облігації "Нафтогазу" з погашенням у 2022 і 2026 роках, а також реструктуризовані облігації з погашенням у 2024 році.

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Раніше НАК "Нафтогаз України" запропонував власникам єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках, за якими він допустив дефолт улітку минулого року після відмови власників від реструктуризації, обговорити дещо кращі її умови.

Зокрема, "Нафтогаз" погоджувався до 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 купон за євробондами-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді 2028 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року "Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР.

Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

17 серпня власники євробондів з терміном погашення у липні 2022 року також відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат. Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.