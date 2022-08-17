"Нафтогаз" повторно провалив переговори про відстрочку виплат за євробондами

НАК "Нафтогаз України" знову не зміг отримати згоди кредиторів на відстрочку виплат за єврооблігаціями.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

В компанії уточнили, що необхідний кворум (понад 2/3) було досягнуто лише на зборах єврооблігацій на $335 млн із погашенням у липні 2022 року, проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму 75%.

За двома іншими випусками – на 600 млн євро з погашенням у 2024 році та на $500 млнз погашенням у 2026 році – кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.

"Нафтогаз" уточнив, що на зборах зареєструвалися власники приблизно 49% власників євробондів-2024 і приблизно 74% поданих голосів були віддані на користь пропозиції НАК.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на зборах зареєструвалися власники приблизно 54% цінних паперів, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.

Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та євроблігацій-2026 призначені на 31 серпня.

Раніше голова правління НАК Юрій Вітренко уточнював, що для отримання згоди власників єврооблігацій на перших зборах кворум має становити 2/3 загальної номінальної вартості єврооблігацій, а голоси "за" мають віддати 75% учасників зборів.

Компанія також наголошувала, що необхідність зробити пропозицію про відстрочку викликана рішенням уряду докупити до зими 4 млрд куб. м газу, на що за поточними цінами потрібно близько $8 млрд.

Читайте також: "Нафтогаз" не зможе виконати завдання уряду по заповненню сховищ газом до зими, – Вітренко

Як повідомлялося, наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Після цього "Нафтогаз" направив власникам єврооблігацій через їх емітента Kondor Finance plc повторний запит про згоду про відстрочку виплат, в якому на відміну від початкового пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити термін на два роки не лише євробондів-2022, але і євробондів-2024 та євробондів-2026.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.