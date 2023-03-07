Резерви Нацбанку впали за місяць на $1 мільярд – до $28,9 мільярда

Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $28,86 мільярда.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), у лютому вони зменшилися на 3,5% або на $1,06 млрд через продаж валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

Загалом у лютому Нацбанк відповідно продав на валютному ринку $2,48 млрд, а викупив – лише $27,7 млн. У підсумку чистий продаж валюти НБУ минулого місяця склав $2,45 млрд, що на $609 млн менше, ніж у січні.

"Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році", – пояснили у Нацбанку.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку у лютому надійшло $2,4 мільярда. З цієї суми:

$2,07 млрд отримано від Світового банку, зокрема $1,25 млрд – від США (через трастовий фонд Світового банку);

$330,4 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

При цьому уряд виплатив на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $570,4 млн, з яких $354 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $154,1 млн – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $306,3 млн.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів їх вартість зменшилася на $130,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту", – додали в НБУ.

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Як повідомлялося, станом на 1 лютого 2023 року міжнародні резерви України становили $29,92 млрд, що більше ніж на аналогічну дату минулого року (станом на 1 лютого вони становили $29,29 млрд). У січні вони зросли на 5% або на $1,43 млрд завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року становили $28,49 млрд, у грудні минулого року вони зросли на 1,9% або на $540 млн.

У листопаді 2022 року міжнародні резерви України зросли на 10,7% або на $2,7 мільярда і станом на 1 грудня становили $27,95 млрд.