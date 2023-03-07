У Рівному відкриють центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес"

У новому центрі підприємці Рівного зможуть отримувати безоплатні консультації, відвідувати навчальні події, збирати відгуки від відвідувачів на свою продукцію в спеціальному pop-up кутку, обмінюватися досвідом з іншими підприємцями щодо пошуку інвестицій та налагодження експортної діяльності. Відкриття центру заплановане на весну 2023 року.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, для цього Офіс з розвитку підприємництва та експорту, що впроваджує національний проєкт "Дія.Бізнес" спільно з Міністерством цифрової трансформації, підписав багатосторонній меморандум про співпрацю з Рівненською обласною військовою адміністрацією, Рівненською обласною радою та приватними спосорами.

"Наша область вже прийняла десятки таких підприємств, обласна влада сприяє адаптації релокованого бізнесу, а також налагодженню горизонтальних зв’язків із підприємцями Рівненщини. Центр "Дія.Бізнес" у Рівному сприятиме цим процесам. Зміцнюючи економічний фронт, підтримуючи бізнес, ми забезпечуємо сплату податків державі, які йдуть на підтримку безпекового та оборонного секторів", – зазначив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Дизайн-проєкт простору "Дія.Бізнес" уже готовий. Інтер’єр міститиме фірмові елементи мережі центрів підтримки підприємців, за якими легко впізнати локацію.

Загалом із 2020 року відкрито 11 центрів "Дія.Бізнес в Україні", а 12 і перший центр за кордоном відкрито у 2022 році у Варшаві після початку повномасштабної війни на підтримку громадян України, що вимушено переїхали до Польщі.

"Дія.Бізнес" – це національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту, ініційований Міністерством цифрової трансформації України. У межах проекту функціонують дві складові: онлайн-портал та мережа офлайн-центрів підтримки підприємців.

Онлайн-портал "Дія.Бізнес" був запущений у лютому 2020 року в Україні за підтримки компанії Mastercard. На порталі можна знайти всю необхідну інформацію для заснування та розвитку власної справи, а також отримати більш як 68 видів безоплатних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, дізнатись актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів. З моменту запуску проекту, портал "Дія.Бізнес" відвідали вже понад 1,5 млн користувачів та було проведено понад 5200 консультацій.

Офлайн-центри "Дія.Бізнес" – це простори, метою яких є підтримка місцевого малого та середнього бізнесу та надання їм безоплатних консультацій за різними напрямами.