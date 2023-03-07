Мінфін розмістив облігації на 16 мільярдів завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 7 березня, залучило до державного бюджету 16,06 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 61,74 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 20 місяців на 14,2 мільйона гривень під 19,5% річних.

Водночас переважна більшість залучених коштів – 15,98 мільярда гривень – надійшла від продажу трирічних бенчмарк-ОВДП. Мінфін задовольнив усі 42 подані заявки, однак зміг знизити ставки за цими облігаціями до 19,65% річних з 19,75% минулого тижня.

Зауважимо, що напередодні Нацбанк включив цей випуск ОВДП UA4000227201 з погашенням 5 листопада 2025 року до переліку так званих бенчмарк-ОВДП ("резервних"), які банки можуть включати до обов’язкових резервів.

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Як повідомлялося, Мінфін на аукціонах з продажу ОВДП 28 лютого залучив до державного бюджету 13,77 мільярда гривень. У тому числі 3,24 мільярда гривень надійшло від продажу ОВДП з погашенням 5 листопада 2025 року.

Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн – до 144,1 млрд грн.

Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.