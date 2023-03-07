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Кабмін схвалив розірвання угоди з Сирією про торговельне судноплавство

корабель,сирія

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між урядами України та Сирійською Арабською Республікою про торгове судноплавство.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 7 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом передбачено припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство, вчиненої 5 червня 2003 року в Києві та ратифікованої законом України від 18 лютого 2004 року №1503-IV.

Улітку 2022 року Кабінет міністрів прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

Автор: 

Сирія (79) угода (216) судноплавство (112)


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А з Іраном коли припините угоди чи це не на часі?
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07.03.2023 17:34 Відповісти

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