Кабмін схвалив розірвання угоди з Сирією про торговельне судноплавство
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між урядами України та Сирійською Арабською Республікою про торгове судноплавство.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 7 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом передбачено припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство, вчиненої 5 червня 2003 року в Києві та ратифікованої законом України від 18 лютого 2004 року №1503-IV.
Улітку 2022 року Кабінет міністрів прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.
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Dima30
показати весь коментар07.03.2023 17:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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