Кабмін схвалив розірвання угоди з Сирією про торговельне судноплавство

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди між урядами України та Сирійською Арабською Республікою про торгове судноплавство.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 7 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом передбачено припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство, вчиненої 5 червня 2003 року в Києві та ратифікованої законом України від 18 лютого 2004 року №1503-IV.

Улітку 2022 року Кабінет міністрів прийняв рішення денонсувати міжурядову угоду між Україною та Республікою Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами.