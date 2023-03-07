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Новини
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Прокуратура просить арештувати Коболєва, збільшивши заставу до 365 мільйонів

коболев

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінити запобіжний захід колишньому голові "Нафтогазу України" Андрію Коболєву на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, уточнивши, що дата засідання суду ще не призначена.

Юристи нагадали, що за рішенням суду, Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд.

Вони стверджують, що Коболєв також виконав всі інші вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування.

Сам Коболєв підтвердив, що прокурори вимагають змінити йому запобіжний захід, збільшивши суму застави.

Раніше у вівторок пресслужба САП повідомила, що ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у визначений судом термін не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем. Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.

Водночас САП заперечує заяву Коболєва, що ухвалювали будь-які рішення про блокування його рахунків.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Автор: 

застава (283) Нафтогаз (3328) Коболєв Андрій (504) САП (266) Антикорупційний суд ВАКС (750)


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Топ коментарі
+19
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.

Вчора була апеляція по справі Коболєва.
У першій інстанції суд постановив, що не було самого злочину і прокуратурі в усьому відмовив.
У другій інстанції суд постановив відправити Коболєва під арешт із заставою 229 мільйонів гривень (його рахунки прокуратура заарештувала).
Може здатися, що ця історія про Коболєва. Але взагалі-то одночасно з Коболєвим прилетіла справа Пивоварському. Теж висмоктана з пальця. За рішення, завдяки якому в нашій країні взагалі портове господарство розвинулося. Зараз ще Нефьодова посадять за Прозорро. Смілянського за Укрпошту. Всєх в труху.
А далі всім іншим з покоління «соросят» теж, звичайно ж, приїде підозра, застава в сто тисяч достобісів і термін.
Бо нема чого.
Коли я кажу «це меседж», я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками. Роками вкраденими в України.
Нафтогаз завжди, від дня свого заснування, був збитковим і завжди програвав Газпрому.
Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім каденція Коболєва припинилася й ось Нафтогаз знову банкрут.
То кого з голів Нафтогазу Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного й садить.
Це сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви. Україні потрібні Бойко та Фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у шість тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все. Вкрасти у нас можна все. Заробити у нас ми не дамо.
Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мине сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється.
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Ця логіка, очевидна будь-якій розумній людині, вартує нам, як країні, дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки.
Alex Noinets , боєць ЗСУ, співзасновник Демократичної Сокири
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07.03.2023 19:46 Відповісти
+10
Мені має бути цікава думка цієї ригівської підстілки? То для неї хріново все, що добре для України.
"Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК скандально відомого судді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Вовка , де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк"

"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
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07.03.2023 22:48 Відповісти
+9
Сам собі нарахував-це для ідіотів був запущений мем, щоб лопнули від пролетарської ненавісті
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07.03.2023 22:46 Відповісти
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Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.

Вчора була апеляція по справі Коболєва.
У першій інстанції суд постановив, що не було самого злочину і прокуратурі в усьому відмовив.
У другій інстанції суд постановив відправити Коболєва під арешт із заставою 229 мільйонів гривень (його рахунки прокуратура заарештувала).
Може здатися, що ця історія про Коболєва. Але взагалі-то одночасно з Коболєвим прилетіла справа Пивоварському. Теж висмоктана з пальця. За рішення, завдяки якому в нашій країні взагалі портове господарство розвинулося. Зараз ще Нефьодова посадять за Прозорро. Смілянського за Укрпошту. Всєх в труху.
А далі всім іншим з покоління «соросят» теж, звичайно ж, приїде підозра, застава в сто тисяч достобісів і термін.
Бо нема чого.
Коли я кажу «це меседж», я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками. Роками вкраденими в України.
Нафтогаз завжди, від дня свого заснування, був збитковим і завжди програвав Газпрому.
Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім каденція Коболєва припинилася й ось Нафтогаз знову банкрут.
То кого з голів Нафтогазу Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного й садить.
Це сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви. Україні потрібні Бойко та Фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у шість тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все. Вкрасти у нас можна все. Заробити у нас ми не дамо.
Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мине сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється.
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Ця логіка, очевидна будь-якій розумній людині, вартує нам, як країні, дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки.
Alex Noinets , боєць ЗСУ, співзасновник Демократичної Сокири
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07.03.2023 19:46 Відповісти
Смілянського за укрпошту - не садити - а розстріляти потрібно. За рік нарахував собі більше чим отримав амерканський президент. А успіхи в Укрпошти ,які ? Запитайте в в рядових працівників Укрпошти. Ганьбище.
Зробили з Коболєва героя. за соту частину "чесно присвоєних" Коблем можна було б найняти крутого профі.
І по кожному можна пройтися в більшій чи меншій мірі.
При даній системі виборів - коли "вибирає" в масі - несвідома юрба - в цій країні не будуть при владі порядні профі.
А ці всі "антикорупціонери", демократичні сокири - така ж шушваль проти якої вони ж і борються.
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07.03.2023 20:43 Відповісти
скільки собі за рік нарахував Смілянський? Посилання на інформацію в студію.
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07.03.2023 20:54 Відповісти
Смілянський зі сввоєю зарплатою вже мемом став . Гугл вам в поміч.
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07.03.2023 21:18 Відповісти
тобто докази рівня "сам найді"? Це так не працює. Або ти постиш докази, або це гнилий піздьож.
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07.03.2023 21:20 Відповісти
Це не докази, це просто мене не турбує ваша думка.
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07.03.2023 21:29 Відповісти
тобто ніяких доказів того, що Смілянський собі нарахував зп більшу ніж у Байдена немає і ти просто прийшов і ********. ОК.
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07.03.2023 21:33 Відповісти
Ти від природи розумово відсталий чи це набуте?
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07.03.2023 21:37 Відповісти
зараз вияснимо хто розумово відсталий, ось абсолютно рандомні дані по зарплаті керівного органу УкрПошти https://www.ukrposhta.ua/doc/opryliudnennia-info/kerivnyi-orhan-opryliudnennia-informatsii-122021.pdf - це усього керівного органу, не тільки Смілянського. 25000 тис долларів на всіх... плюс О БОЖЕ 15% добавки (4000 долларів на всіх).

так що там по розумово відсталих?
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07.03.2023 21:40 Відповісти
Пане Смілянський , що ви так тупо палитесь? Це ви себе в Укрпошті велике цабе. А тут в мережі інтернет - вам потрібно зустрітися з реальністю - ви просто жадібний невіглас, якого волею долі тимчасово винесло наверх.
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07.03.2023 21:48 Відповісти
Може "Олександр САТ РЕМ" сподобиця нам розповісти про розмір зарплатні Лещенко у наглядовій раді "Укрзалізниці" яка складала більше 500 000 грн у місяць при тому що він нічого у залізничних справах не тямить й був призначений на вдячність Зеленського за бруд від Лещенка на адресу Порошенко?! Можливо ще й згадати про Мустафу Найєма (більше 300 000 грн в місяць) обдарованого за те саме участю у наглядовій раді Оборонпрому заваленого =слугами= за час правління?! Чи для цього теж Гугл потрібен?!
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08.03.2023 10:03 Відповісти
Я з вами абсолютно згоден - стосовно Лєщенка і наєма. Класичний приклад - борцунів - грантоїдів. Які по факту - боролися за своє право - легально красти з державного бюджету.
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08.03.2023 10:08 Відповісти
Хоча для розумово відсталих , що не вміють користуватися гуглом зроблю виняток.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/glavi-***********-top-kompaniy-zaroblyayut-bilshe-za-prezidenta-ssha-336671_.html
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07.03.2023 21:32 Відповісти
А керівники держпідприємств (часто збиткових) не інакше як бачать себе топ-менеджерами крутого бізнесу, й отримувати хочуть відповідно. І отримують. Надходжень у держбюджет немає, а гроші їм - будь ласка. Зарплата-2020 директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у понад 1,89 мільйона гривень на місяць стала для них втіленням бажаної "ринкової" зарплати в Україні. На жаль, це не так. Ми вам покажемо, що з ринковою зарплатою ці цифри мають мало спільного, а наслідки можуть бути сумними як для України, так і для "Укрпошти" зокрема…

Зарплатний рекордсмен

До речі, для преси ці наслідки вже настали. Журналістам відомо, що стараннями керівника "Укрпошти" похитнулися лави українських друкованих видань, - падіння паперових накладів становило 30%. Цьому сприяв не тільки розвиток Інтернету, а й "безпідставнеhttps://ukranews.com/news/628549-v-nszhu-nazvali-grojsmana-omelyana-i-smilyanskogo-vragami-reformirovaniya-pressy?fbclid=IwAR2O5BnPhT2z5k0u0qw598KO58MeFr6e9A3JLP_CQh2-h_zZH5lN1Lk7UQQ підвищення тарифів на доставку друкованих ЗМІ , невиконання договорів і несвоєчасний розрахунок із редакціями газет за передплатну кампанію, конфліктність і небажання вести діалог з медіа-галуззю". У квітні 2019 року Національна спілка журналістів України (НСЖУ) навіть внесла Ігоря Смілянського до списку "Ворогів реформування преси".

На черзі доставка пенсій, - тут наміри "Укрпошти" https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/11/649566/ підвищити тарифи звучать уже майже як погроза. (Причому адресована вона уряду, який і призначає зарплатню головному поштовому менеджерові). А ще - масовий https://delo.ua/business/ukrposhta-nachala-rasprodazhu-aktivov-362579/ розпродаж "невикористовуваних" активів "Укрпошти", у тому числі будівлі Поштамту на Хрещатику. Зрозуміло, що після розпродажу чистий дохід "Укрпошти" зросте (хоча прибуток традиційно залишиться під питанням), і, як наслідок, Кабмін, керуючись своєю постановою №859 від 19.05.1999 р., призначить ще вищу зарплату Смілянському. Літні люди лишаться без преси, їм ніхто не принесе пенсію, але кого це хвилює?

Хіба нам треба, щоб зарплата рядового працівника "Укрпошти" становила жебрацьких шість тисяч гривень, тоді як його шеф (котрий хизується https://ukranews.com/news/631944-direktor-ukrpochty-priznalsya-chto-u-nego-2-pasporta-chto-zapreshheno-ukrainskim-zakonom американським паспортом ) заробляє на управлінні державною власністю близько 79 тисяч доларів США на місяць (майже мільйон доларів на рік)!? Суми зарплат різняться більш ніж у 300 разів! Якесь специфічне "заробітчанство" - жити у відриві від сім'ї, але при цьому заробляти у 2,4 разу більше, ніж чинний президент країни №1 у світі - США (400 тисяч доларів на рік). Утім, Смілянський вважає, що його зарплата варта його самообмежень: "Чесно декларую, податки плачу. Основні кошти - це на дітей. Бо я й дружина працюємо. Ви ж https://ukranews.com/news/631944-direktor-ukrpochty-priznalsya-chto-u-nego-2-pasporta-chto-zapreshheno-ukrainskim-zakonom щодня бачите свою дитину, а я - ні . Це скільки коштує?". А скільки це коштує лікарям "швидкої"? Сумлінним учителям? Воїнам ООС?

https://nsju.org/misczevi-media/syndrom-smilyanskogo/
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07.03.2023 21:35 Відповісти
я тобі запостив офіційні дані УкрПошти, ти мені постиш якусь нічим не підтверджену маячню то з газети Анатолія Гриценка, то зі ЗМІ російського агента Хорошковського. Якось жидєнько.
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07.03.2023 21:45 Відповісти
Сам набирав " офіційні дані Укрпошти"?
Якби ці дані були на папері - то принаймні в них могло бути одне корисне призначення -як заміна туалетного паперу.
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07.03.2023 21:54 Відповісти
"Офіційні дані Укрпошти " ,якою керує смілянський , про зарплату смілянського )))))))
А там , ще є "космічні досягнення"укрпошти смілянського поряд з якими Ілон Маск - жалюгідний невдаха. Американські топ-компанії кусають лікті , що не можуть переманити такого талановитого манагера ,як пан смілянський.
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07.03.2023 21:59 Відповісти
Пока подобные Вам будут голосовать за персону, а не за идеологию политического движения, за киношного персонажа, а не команду которая продвигает те или иные идеи, пока вы обсуждаете Коболева и Смелянского, а не реформу корпоративного управления вот до тех пор в этой стране будет то шо сейчас, а не порядок и развитие. Этот кейс не про Коболева от слова совсем, хотя я сомневаюсь, что вы поймёте о чём я....
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07.03.2023 23:21 Відповісти
Поки виборче право будуть мати юрби несвідомих - байдуже, яка "ідеологія" .
Краде "проамериканський" Коболєв з Шабуніним, та проросійський Медведчук. Тому, що немає ні честі, ні совісті.
Цей кейс - це банальна гризня за
Право дерибанити Україну. Не має там глибоких сенсів
Яка по суті так і залишилась колонією під зовнішнім управлінням.
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08.03.2023 08:58 Відповісти
Дебіли тваринно ненавидять розумних. Так було споконвік і всюди.
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08.03.2023 04:46 Відповісти
Не потрібно хитрожопість злодія називати розумом
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08.03.2023 08:44 Відповісти
Слухай, русскій, краще помовч...
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08.03.2023 17:16 Відповісти
В розумово відсталих нова фішка - коли бракує аргументів - вішати ярлик москаля.
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08.03.2023 17:19 Відповісти
Чувак, у тебе серйозна проблема. Баканова прищучили. А це означає, що усі "САТ РЕМ" вже під ковпаком СБУ. Чекай і готуйся...
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08.03.2023 17:25 Відповісти
де ви тільки недологі беретеся в таких кількостях
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08.03.2023 18:42 Відповісти
рядовий працівник Укрпошти ленив и неповоротлив - как муха в сельском магазине
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08.03.2023 09:10 Відповісти
успіхи у укр пошти - пес Патрон
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08.03.2023 11:56 Відповісти
Є пропозиція - Смілянського замінити на Патрона. Ситуація на Укрпошті в гіршу сторону - точно не зміниться.
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08.03.2023 17:22 Відповісти
Жадібність бідось призвела до того, що всю їх мережу агентів та підставних мавп з продажними маріонетками було викрито публічно самим НАБУ.

От тихенько б попросив маму дати грошей та й тих членів наглядової ради скинутись, яким щомісячні мільйоні премії підписував і нічого цього не було б. Всі й так знали що з себе представляє та рада громадського контролю, а тепер вже навіть рішенням зафіксували, разом з кишеньковою Демократичною сапкою.

А як звучало - Демократична сокира, Антикорупційна сокира ну і т.д. Прийдеться тепер назву міняти на якусь коболєвську мотику чи шабунівську сапку. Уявляю що там на записах розмов всієї цієї гоп-компанії. Як Ситник пішов так жодного блокбастера не зняли. Думаю на цей навіть за гроші ходили б послухати та подивитись.

Адвокат Ростислав Кравець
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07.03.2023 22:30 Відповісти
Мені має бути цікава думка цієї ригівської підстілки? То для неї хріново все, що добре для України.
"Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК скандально відомого судді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Вовка , де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк"

"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
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07.03.2023 22:48 Відповісти
Не потрібно асоціювати себе з Україною. Н і себе , ні Коболєва, ні Шабуніна , ні " грантоїдів - атникорупціонерів".
Ваше кодло "громадських організацій -грантоїдів " нічим не відрізняється від корупціонерів -чиновників з якими ви боретеся. Просто гризня пацюків в бочці Американським чиновникам пох , що ви грабуєте Україну - в них свої національні інтереси.
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07.03.2023 23:09 Відповісти
Я буду себе асоціювати з Україною, бо я українка і це моя Батьківщина.
Моє кодло грантоїдів? Це тих, хто привели дерьмака з ВАЗеленським та іншими молодими регіоналами до влади? То це не мої, а ваші.
Яким боком Коболев до Шабуніна?
Америці не пох, бо вони влавають міліарди власниї грошей в нашу державу.
І хто ці "ви", які грають Україну?
Що це за місиво із безпідставних звинувачень від незрозуміло кого?

Ви за кого голосували?
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07.03.2023 23:59 Відповісти
На перших виборах голосував проти злодія Порошенка. А на других довелося голосувати за злодія Порошенка, тому, що юрба несвідомих вела до влади ще гіршого блазня Зеленського.
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08.03.2023 08:46 Відповісти
За кого треба було голосувати з того набору кандидатів, який був у 2019?
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08.03.2023 08:58 Відповісти
Провокативне запитання. Де не ткни - вилізе олігарх чи його шавка. Вибір як за комунізму)
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08.03.2023 09:41 Відповісти
Провокативне воно для тих, хто хоче приховати свої стрьомні політичні вподобання.
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08.03.2023 09:46 Відповісти
В мене немає політичних вподобань по тій причині - ще різні сорти лайна мене не приваблюють.
До тих пір поки в країні панує охлос під виглядом демосу - процвітання в ній не бути.
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08.03.2023 10:28 Відповісти
Мова не про вподобання, а про НЕОБХІДНІСТЬ обирати когось у владу із реального набору кандидатів.
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08.03.2023 10:57 Відповісти
Для цього спочатку необхідно кардинально реформувати систему відбору, а то вона наразі налаштована на функціонування не в інтересах України, а в інтересах агресора і окупанта.
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08.03.2023 19:25 Відповісти
Що конкретно потрібно змінити?
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08.03.2023 19:41 Відповісти
Вам хіба не очевидно?
Замінити протиправний майновий ценз визначеною кількістю підтримки виборців, зняти недоторканність з усіх корупціонерів, запровадити безумовний імперативний мандат, запрошувати демократичних іноземних партнерів для організації та проведення виборів (включно з оголошенням їх результатів та з відкритим публічним підрахунком голосів на камери) замість зацікавлених учасників цих виборів, ліквідувати корупційну партійну систему виборів на користь мажоритарної, яка являється найбільш представницькою формою демократії.
З цього можна почати.
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08.03.2023 20:27 Відповісти
Все це не змінить НІЧОГО. Поки ЗМІ під ковпаком цензури. Зараз ситуація зі свободою слова ще гірша, ніж до 2022, коли найрентинговішими ЗМІ керували олігархи.
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08.03.2023 20:37 Відповісти
Пропаганди і цензури.
Це також. Рівні права доступу до загальнодержавних медіа мають бути у всіх претендентів
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08.03.2023 22:18 Відповісти
Тільки не охлос, а олігархат. Де ви бачили кандидатів від охлосу?)
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08.03.2023 19:27 Відповісти
Охлос дає легітимність олігархату.
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08.03.2023 21:47 Відповісти
Олігархат злочинний, а не легітимний. Де ви бачили хоча б якусь суспільну підтримку олігархату?
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08.03.2023 22:21 Відповісти
На кожних виборах.
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08.03.2023 22:38 Відповісти
За злодія Порошенка? І які злочинства Порошенка вас змусили за нього голосувати?
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08.03.2023 09:28 Відповісти
Вибрали НАЙБІЛЬШУ! Розорені =Іскра= та =КрАЗ=, захоплений південь України, де й Маріуполь, й Мелітополь, ЗАЄС не дадуть збрехати. І це не кажучи за загиблих громадян України що попали у окупацію завдяки =маленькій= кучці лайна яка миролюбно розкрила шляхи з Криму, розвела війська та розмінувала поля на сході?! Такого ДОРОГОГО президента Україна ще не мала, ба навіть Януковіч не приніс Україні стільки кумів та казнокрадів як сьогоденна українська влада!!!
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08.03.2023 10:13 Відповісти
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08.03.2023 09:30 Відповісти
Амкриканці вливають гроші не з любові до України та "демократії", якої тут немає. А тому, що цього вимагають їхні геополітичні інтереси.
І тому, Україні пощастило - не стати жертвою Московії.
Саме так - коло професійних грантоїдів - за роки - результатів О. Окрім особистого збагачення і використання інформації в особистих цілях.
Хоча, чого чекати від цепних шавок - ціль, яких гавкати - на того, на кого вкаже хазяїн.
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08.03.2023 09:05 Відповісти
Ви "не помітили" моє питання.

Перепитую:
За кого треба було голосувати з того набору кандидатів, який був у 2019?
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08.03.2023 09:28 Відповісти
Не було за кого по суті. І в цьому проблема цієї виборчої системи.
Порошенко і гриценко - були найменшим злом, як на мене.
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08.03.2023 10:00 Відповісти
От ті, в кого є здатність мислити, аналізувати, не піддаватись зомбуванню, і зробили найбільш прийнятний вибір з того асортименту кандидатів, який був на той момент.
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08.03.2023 10:09 Відповісти
А как дысал, как дысал))) И в итоге кацапские рога все равно вылезли... Какие же вы рукожопые, на таких мелочах палитесь)))
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08.03.2023 01:59 Відповісти
Це ж звичайна тема недорозвинутих - при браці аргументів - вішати ярлик Московита
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08.03.2023 08:48 Відповісти
вже писав в іншій темі про Коболєва - шановний, не може менеджер державної компанії яка по факту займається тупо перепродажем газу, в тому числі українського видобутку (по ціні Європи), одержувати від Держави зарплатню 20 млн в місяць плюс щомісячні, щоквартальні, щорічні, позачергові премії ще стільки ж. При тому що мінімальний прожитковий мінімум та мінімальна пенсія складають лише тисячі з копійками!!!! І мені насрати на цю демократичну сокиру (до речі що вони зробили за роки існування??? коню памятника Щорсу в Києві ногу відтяли???)
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08.03.2023 13:45 Відповісти
Не може менеджер отримувати 20 тисяч гривень в місяць і жити в маєтках, їздити на бентлі, мати житло в Америці-Європі.
Цього НЕ може бути. Це значить, що чиновник краде.
А чесно заробляти великі кошти, перетворивши збиткову компані, яка тягла з держави кошти в прибуткову, яка приносить мідіарди бюджету, може.
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08.03.2023 13:54 Відповісти
Беремо газ вітчизняний по гривні за м.куб. і продаємо по 10 гривень. Прибуток! По вашому "прибуткова" компанія це також та що бере яйця по 5 та перепродає по 17. Маємо прибуткове Міністерство оборони!!! Ура! Нафтогаз Коболєва і МО Рєзнікова це одне і те ж шановний, крадії
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08.03.2023 14:08 Відповісти
Якщо все так просто, то не підкажете, що заважало це зробити попередникам Коблева і його наступнику, Вітренку, за керівництва якого Натогаз став збитковим. Знову.
Міністерство оборони, Не прибуткове. Резніков, звичайний корупціонер.
Тому, це порівняння позбавлене всілякого сенсу.
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08.03.2023 14:28 Відповісти
Зелені виродки ніяк не заспокояться перемогам Пороха над кремлем і газпромом у Швеції.
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07.03.2023 19:54 Відповісти
Ахахахаха!

Так хто вирвав перемогу?
Коболєв? Порошенко? Чи норвезька юридична фірма, котра займалася цією справою і отримала за це дійсно заслужений гонорар?
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07.03.2023 20:57 Відповісти
сиділа така норвезька хфірма, сиділа. А потім взяла і перемогла.

тільки що ви прослухали як все було насправді від юного українського комуніста.
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07.03.2023 21:22 Відповісти
І чого це американські топ компанії не хочуть бачити в себе таких видатних манагерів , як смілянський, коболєв ,яценюк ??? заздрощі , не інакше.
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07.03.2023 22:03 Відповісти
Ты Гонтареву забыл упомянуть, рукожопый)))
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08.03.2023 02:01 Відповісти
Шановний пане Олександре, а Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...

Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
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08.03.2023 04:50 Відповісти
Де ви там побачили камази? Там моськи тягаються з самокатами.
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08.03.2023 08:43 Відповісти
Деібл ?
Виграла Україна, президентом котрої був Порошенко.
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07.03.2023 23:02 Відповісти
Он, як привладним, єрмаку та татарову, муляють гроші чужі…
Мабуть, вимушені були дати команду хєранту, фас…
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07.03.2023 21:04 Відповісти
Чужі? Ця премія, яку він собі начислив незаконно, сплачена з державних грошей.

Але вам з Австрії видніше, патріот.))
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07.03.2023 21:16 Відповісти
Коболєв собі не нарахував жодної премії, "патріот". В нього на це немає повноважень. Але звідки ж тобі про цей нюанс знати.
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07.03.2023 21:23 Відповісти
Сам собі нарахував-це для ідіотів був запущений мем, щоб лопнули від пролетарської ненавісті
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07.03.2023 22:46 Відповісти
Подоляцький жри лайно - відсудиш у кацапів пару міліардів доларів потім поп*здиш.
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07.03.2023 23:04 Відповісти
Не розумію вождєлєнних переживань тут за цього коболєва. Так, скоморош*я плісінь мститься, але за коболєвим давно плачуть не просто нари, а задвірки планети! Пригадайте 2014 рік, коли цей діяч с серцевим припадком падав у жюлько-коляску і під пильним наглядом каломойши його ховали в якійсь нео-феофанії. Шайочка ще та ... тому не рвіть так себе за цю гниду!
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08.03.2023 00:38 Відповісти
З якого приводу Коболєв в 2014 падав в жулько-коляску?
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08.03.2023 09:03 Відповісти
Саме з того, щоб уникнути відповідальності за все нароблене разом з каломойшою. Та, будучі "маладим вундеркіндам", зрозумів умови тогочасся і швиденько здриснув від каломи. А іншого варінту при Петру у нього вже й не було - тільки працювати чесно. Тому і пішло наповнення бюджету від Нафтогазу. Тому і прибутковість пішла, бо колома був відсторонений від відкритого грабування через цього подєльніка. Там реально печатки вже ніде ставити, а ви так захищаєте звичайного зрадника.
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09.03.2023 13:22 Відповісти
Ти про іншу людину пишеш. То був не коболев. А здається насіров.
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08.03.2023 10:51 Відповісти
Саме про ту! Саме про того Коболєва. Насіров був значно пізніше і його не в колясці везли, а на ношах в клітчатому одіяльці. А каламойшевські братки тоді Коболєва р*яно захищали і не давали його відправити до сізо. Тому й придумали коляску та лікарню. Що і взяли на озброєння всі подальші вєршітєлі судєб в Україні.
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09.03.2023 13:14 Відповісти
Коболєв зробив Нафтогаз прибутковою організацією, яка почала платити в держбюджет міліардні податки. Він вперше в історії України відсудив у російського Газпрому 4 міліарди доларів і повернув їх у держбюджет України. Зараз зелена плєсєнь знову зробила стратегічні державні підприємства типу Нафтогаза і Енергоатому збитковими, тирить гроші і наповнює їми свої кищені під час війни.
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08.03.2023 02:55 Відповісти
При десятикратній маржі від перепродажу газу будь-який дурень зробить прибутковим спекулятивний бізнес.
Нафтогаз є непотрібною, навіть шкідливою для суспільства прокладкою, що лише грабує споживачів природних ресурсів, які належать всьому українського народу.
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08.03.2023 09:51 Відповісти
Так чому ж ти, падло, досі не ліквідувало нафтогаз?, і чому ти і зараз, зелене падло, тириш гроші в українського народу? Нафтогаз Коболєва платив міліарди в держбюджет. А нафтогаз твій, падла, не платить в бюджет ні копійки, а тирить гроші з держбюджету.
Ти згоден, що ти зелене падло?
Дай відповідь: так чи ні?
Дай відповідь, ти зелений урод в долі з шахраями, чи ти просто тупий невіглас не в курсі справи і зелений придурок?
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08.03.2023 18:13 Відповісти
Тобі краще личила б назва узкоязичний дибіл. Сходи до лікаря поки ще не пізно
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08.03.2023 19:38 Відповісти
Я так і зрозумів, що ти не здатен відповісти на прості питання, тому, що ти визнав себе невиліковним дебілом.
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09.03.2023 10:34 Відповісти
Після Коболєва прийдуть за іншими - "шашлична компанія" зачищає "поляну" від чужих і тих, кого не можуть приручити.
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08.03.2023 08:45 Відповісти
Театр абсурду відбувається з цими "анти"корупційними органами та Коболєвим. Садіть нельзя паміловать. Вирішили надати корупціонеру другий шанс сплатити заставу
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08.03.2023 09:55 Відповісти
Уявляю, як Коболєв уйла дратує. Гарного дня!
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08.03.2023 10:23 Відповісти
Та ніяк! ) Не завищуйте надії. Він дратує каломойшу, бо зрадив його.
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09.03.2023 13:16 Відповісти
То й на здоров'ячко.
Каломойшу зрадити теж треба вміти.
Надій нема. Уйлу хана.
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10.03.2023 13:48 Відповісти
Помста коломойського
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08.03.2023 11:36 Відповісти
Держава виплачує оцим бумагомаратєлям прокурорам значно більше коштів, аніж заслужені премії Кобалєва.
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08.03.2023 14:40 Відповісти
У ***** від Коболєва психологічна травма, бо ніхто до цих пір не ставив росію раком так, як це зробив Коболєв. Тому зелена пдєсєнь бігом побігла лизати сраку ***** і грабувати українців, щоб компенсувати ***** нанесені збитки.
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08.03.2023 18:19 Відповісти
Та ти шо, прям раком ) А ну роскажи, як воно так вийшло у "славного вундеркіндика".
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09.03.2023 13:15 Відповісти
Пояснюю для дебілів.
На 4 (чотири) міліарди (МІЛІАРДИ !!!!!!) доларів ніхто росію не ставив раком.
Крім Коболєва.
І ти, зелений гандон, цього ніколи не зробиш!!!!
Чи зробиш? Ану скажи як? Повтори, вонючка, операцію Коболєва по наповненню держбюджету на 4 млрд ам. долл. Адже ти, ****, вмієш тільки красти з дербюджету, а не наповнівати його. Признайся, падло, що ти смердюче зелене лайно, яке здатне тільки красти з бюджету, а не наповнювати його, як це робив Коболєв.
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09.03.2023 20:37 Відповісти
Це ти до мене написав "вонючка", "смерюче зелене лайно", т.п.? Чи до когось іншого? Бо стилець твого спілкування дуже і дуже огидний. І, будь-ласка, розтав акценти. Бо якщо це допис до мене, то я тобі відпишу так, що твоя срака буде горіти ще тим смердючим зеленим лайном, від якого ти намагаєшся відхрестистися! В которе повторюю: якщо ти українець, а не малорос смердючий чи хахляра паршива, то пиши до українців з достойністю та інтелігентно, а не як оте скотобидло москальське, аби лишень обісрати!
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10.03.2023 14:06 Відповісти

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