Прокуратура просить арештувати Коболєва, збільшивши заставу до 365 мільйонів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінити запобіжний захід колишньому голові "Нафтогазу України" Андрію Коболєву на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн.
Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, уточнивши, що дата засідання суду ще не призначена.
Юристи нагадали, що за рішенням суду, Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд.
Вони стверджують, що Коболєв також виконав всі інші вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування.
Сам Коболєв підтвердив, що прокурори вимагають змінити йому запобіжний захід, збільшивши суму застави.
Раніше у вівторок пресслужба САП повідомила, що ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у визначений судом термін не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем. Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.
Водночас САП заперечує заяву Коболєва, що ухвалювали будь-які рішення про блокування його рахунків.
Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
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Вчора була апеляція по справі Коболєва.
У першій інстанції суд постановив, що не було самого злочину і прокуратурі в усьому відмовив.
У другій інстанції суд постановив відправити Коболєва під арешт із заставою 229 мільйонів гривень (його рахунки прокуратура заарештувала).
Може здатися, що ця історія про Коболєва. Але взагалі-то одночасно з Коболєвим прилетіла справа Пивоварському. Теж висмоктана з пальця. За рішення, завдяки якому в нашій країні взагалі портове господарство розвинулося. Зараз ще Нефьодова посадять за Прозорро. Смілянського за Укрпошту. Всєх в труху.
А далі всім іншим з покоління «соросят» теж, звичайно ж, приїде підозра, застава в сто тисяч достобісів і термін.
Бо нема чого.
Коли я кажу «це меседж», я маю на увазі, що це те рішення і та подія, які будуть коштувати нам всього. Воно має вимірюватися не грошима, а роками. Роками вкраденими в України.
Нафтогаз завжди, від дня свого заснування, був збитковим і завжди програвав Газпрому.
Потім під час каденції Коболєва він був прибутковим та вигравав у Газпрому. Потім каденція Коболєва припинилася й ось Нафтогаз знову банкрут.
То кого з голів Нафтогазу Україна як держава садить у в'язницю? Саме ось його одного й садить.
Це сигнал кожній людині, яка раптом випадково сподівається прийти на державну службу і щось змінити. Або в тебе не вийде, або ти сядеш. Україні не потрібні Коболєви. Україні потрібні Бойко та Фірташі. Україні потрібні менеджери із зарплатою у шість тисяч гривень. Вони можуть украсти у нас все. Вкрасти у нас можна все. Заробити у нас ми не дамо.
Тому жодна освічена людина при здоровому глузді до держуправління більше не прийде. По цимбалах, яка прогресивна, чесна та демократична влада його кликатиме. Влада зміниться, мине сім років і тебе посадять. А вона зміниться, вона завжди змінюється.
Кради й тікай. Не будь як Коболєв. Будь як Кирило Шевченко.
Ця логіка, очевидна будь-якій розумній людині, вартує нам, як країні, дорожче за будь-які гроші. Вона вартує нам роки.
Alex Noinets , боєць ЗСУ, співзасновник Демократичної Сокири
Зробили з Коболєва героя. за соту частину "чесно присвоєних" Коблем можна було б найняти крутого профі.
І по кожному можна пройтися в більшій чи меншій мірі.
При даній системі виборів - коли "вибирає" в масі - несвідома юрба - в цій країні не будуть при владі порядні профі.
А ці всі "антикорупціонери", демократичні сокири - така ж шушваль проти якої вони ж і борються.
так що там по розумово відсталих?
https://zn.ua/ukr/POLITICS/glavi-***********-top-kompaniy-zaroblyayut-bilshe-za-prezidenta-ssha-336671_.html
Зарплатний рекордсмен
До речі, для преси ці наслідки вже настали. Журналістам відомо, що стараннями керівника "Укрпошти" похитнулися лави українських друкованих видань, - падіння паперових накладів становило 30%. Цьому сприяв не тільки розвиток Інтернету, а й "безпідставнеhttps://ukranews.com/news/628549-v-nszhu-nazvali-grojsmana-omelyana-i-smilyanskogo-vragami-reformirovaniya-pressy?fbclid=IwAR2O5BnPhT2z5k0u0qw598KO58MeFr6e9A3JLP_CQh2-h_zZH5lN1Lk7UQQ підвищення тарифів на доставку друкованих ЗМІ , невиконання договорів і несвоєчасний розрахунок із редакціями газет за передплатну кампанію, конфліктність і небажання вести діалог з медіа-галуззю". У квітні 2019 року Національна спілка журналістів України (НСЖУ) навіть внесла Ігоря Смілянського до списку "Ворогів реформування преси".
На черзі доставка пенсій, - тут наміри "Укрпошти" https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/11/649566/ підвищити тарифи звучать уже майже як погроза. (Причому адресована вона уряду, який і призначає зарплатню головному поштовому менеджерові). А ще - масовий https://delo.ua/business/ukrposhta-nachala-rasprodazhu-aktivov-362579/ розпродаж "невикористовуваних" активів "Укрпошти", у тому числі будівлі Поштамту на Хрещатику. Зрозуміло, що після розпродажу чистий дохід "Укрпошти" зросте (хоча прибуток традиційно залишиться під питанням), і, як наслідок, Кабмін, керуючись своєю постановою №859 від 19.05.1999 р., призначить ще вищу зарплату Смілянському. Літні люди лишаться без преси, їм ніхто не принесе пенсію, але кого це хвилює?
Хіба нам треба, щоб зарплата рядового працівника "Укрпошти" становила жебрацьких шість тисяч гривень, тоді як його шеф (котрий хизується https://ukranews.com/news/631944-direktor-ukrpochty-priznalsya-chto-u-nego-2-pasporta-chto-zapreshheno-ukrainskim-zakonom американським паспортом ) заробляє на управлінні державною власністю близько 79 тисяч доларів США на місяць (майже мільйон доларів на рік)!? Суми зарплат різняться більш ніж у 300 разів! Якесь специфічне "заробітчанство" - жити у відриві від сім'ї, але при цьому заробляти у 2,4 разу більше, ніж чинний президент країни №1 у світі - США (400 тисяч доларів на рік). Утім, Смілянський вважає, що його зарплата варта його самообмежень: "Чесно декларую, податки плачу. Основні кошти - це на дітей. Бо я й дружина працюємо. Ви ж https://ukranews.com/news/631944-direktor-ukrpochty-priznalsya-chto-u-nego-2-pasporta-chto-zapreshheno-ukrainskim-zakonom щодня бачите свою дитину, а я - ні . Це скільки коштує?". А скільки це коштує лікарям "швидкої"? Сумлінним учителям? Воїнам ООС?
https://nsju.org/misczevi-media/syndrom-smilyanskogo/
Якби ці дані були на папері - то принаймні в них могло бути одне корисне призначення -як заміна туалетного паперу.
А там , ще є "космічні досягнення"укрпошти смілянського поряд з якими Ілон Маск - жалюгідний невдаха. Американські топ-компанії кусають лікті , що не можуть переманити такого талановитого манагера ,як пан смілянський.
Краде "проамериканський" Коболєв з Шабуніним, та проросійський Медведчук. Тому, що немає ні честі, ні совісті.
Цей кейс - це банальна гризня за
Право дерибанити Україну. Не має там глибоких сенсів
Яка по суті так і залишилась колонією під зовнішнім управлінням.
От тихенько б попросив маму дати грошей та й тих членів наглядової ради скинутись, яким щомісячні мільйоні премії підписував і нічого цього не було б. Всі й так знали що з себе представляє та рада громадського контролю, а тепер вже навіть рішенням зафіксували, разом з кишеньковою Демократичною сапкою.
А як звучало - Демократична сокира, Антикорупційна сокира ну і т.д. Прийдеться тепер назву міняти на якусь коболєвську мотику чи шабунівську сапку. Уявляю що там на записах розмов всієї цієї гоп-компанії. Як Ситник пішов так жодного блокбастера не зняли. Думаю на цей навіть за гроші ходили б послухати та подивитись.
Адвокат Ростислав Кравець
"Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК скандально відомого судді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Вовка , де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк"
"Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
Ваше кодло "громадських організацій -грантоїдів " нічим не відрізняється від корупціонерів -чиновників з якими ви боретеся. Просто гризня пацюків в бочці Американським чиновникам пох , що ви грабуєте Україну - в них свої національні інтереси.
Моє кодло грантоїдів? Це тих, хто привели дерьмака з ВАЗеленським та іншими молодими регіоналами до влади? То це не мої, а ваші.
Яким боком Коболев до Шабуніна?
Америці не пох, бо вони влавають міліарди власниї грошей в нашу державу.
І хто ці "ви", які грають Україну?
Що це за місиво із безпідставних звинувачень від незрозуміло кого?
Ви за кого голосували?
До тих пір поки в країні панує охлос під виглядом демосу - процвітання в ній не бути.
Замінити протиправний майновий ценз визначеною кількістю підтримки виборців, зняти недоторканність з усіх корупціонерів, запровадити безумовний імперативний мандат, запрошувати демократичних іноземних партнерів для організації та проведення виборів (включно з оголошенням їх результатів та з відкритим публічним підрахунком голосів на камери) замість зацікавлених учасників цих виборів, ліквідувати корупційну партійну систему виборів на користь мажоритарної, яка являється найбільш представницькою формою демократії.
З цього можна почати.
Це також. Рівні права доступу до загальнодержавних медіа мають бути у всіх претендентів
І тому, Україні пощастило - не стати жертвою Московії.
Саме так - коло професійних грантоїдів - за роки - результатів О. Окрім особистого збагачення і використання інформації в особистих цілях.
Хоча, чого чекати від цепних шавок - ціль, яких гавкати - на того, на кого вкаже хазяїн.
Перепитую:
За кого треба було голосувати з того набору кандидатів, який був у 2019?
Порошенко і гриценко - були найменшим злом, як на мене.
Цього НЕ може бути. Це значить, що чиновник краде.
А чесно заробляти великі кошти, перетворивши збиткову компані, яка тягла з держави кошти в прибуткову, яка приносить мідіарди бюджету, може.
Міністерство оборони, Не прибуткове. Резніков, звичайний корупціонер.
Тому, це порівняння позбавлене всілякого сенсу.
Так хто вирвав перемогу?
Коболєв? Порошенко? Чи норвезька юридична фірма, котра займалася цією справою і отримала за це дійсно заслужений гонорар?
тільки що ви прослухали як все було насправді від юного українського комуніста.
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
Виграла Україна, президентом котрої був Порошенко.
Мабуть, вимушені були дати команду хєранту, фас…
Але вам з Австрії видніше, патріот.))
Нафтогаз є непотрібною, навіть шкідливою для суспільства прокладкою, що лише грабує споживачів природних ресурсів, які належать всьому українського народу.
Ти згоден, що ти зелене падло?
Дай відповідь: так чи ні?
Дай відповідь, ти зелений урод в долі з шахраями, чи ти просто тупий невіглас не в курсі справи і зелений придурок?
Каломойшу зрадити теж треба вміти.
Надій нема. Уйлу хана.
На 4 (чотири) міліарди (МІЛІАРДИ !!!!!!) доларів ніхто росію не ставив раком.
Крім Коболєва.
І ти, зелений гандон, цього ніколи не зробиш!!!!
Чи зробиш? Ану скажи як? Повтори, вонючка, операцію Коболєва по наповненню держбюджету на 4 млрд ам. долл. Адже ти, ****, вмієш тільки красти з дербюджету, а не наповнівати його. Признайся, падло, що ти смердюче зелене лайно, яке здатне тільки красти з бюджету, а не наповнювати його, як це робив Коболєв.