Прокуратура просить арештувати Коболєва, збільшивши заставу до 365 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінити запобіжний захід колишньому голові "Нафтогазу України" Андрію Коболєву на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 млн грн.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва, уточнивши, що дата засідання суду ще не призначена.

Юристи нагадали, що за рішенням суду, Коболєв мав внести попередньо визначену судом заставу у розмірі 229 млн грн у понеділок, 6 березня. Однак, було зібрано та сплачено орієнтовно половину застави від тієї суми, яку встановив суд.

Вони стверджують, що Коболєв також виконав всі інші вимоги суду: здав паспорти, частково вніс заставу, повідомляв прокурорів про пересування.

Сам Коболєв підтвердив, що прокурори вимагають змінити йому запобіжний захід, збільшивши суму застави.

Раніше у вівторок пресслужба САП повідомила, що ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у визначений судом термін не вніс заставу у 229,2 млн грн у справі про зловживання службовим становищем. Відповідно до рішення суду, він мав внести кошти впродовж 5 днів, тобто до 6 березня, та зобов’язувався повідомити про це детектива та прокурора.

Водночас САП заперечує заяву Коболєва, що ухвалювали будь-які рішення про блокування його рахунків.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.