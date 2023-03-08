У Фінляндії змогли знайти роботу 20% українських біженців

Серед українців працездатного віку, які прибули до Фінляндії після початку повномасштабної війни в Україні, п’ята частина знайшла роботу.

Про це повідомляє Yle.

Згідно зі свіжою статистикою Мінпраці країни, наприкінці 2022 року працевлаштованих громадян України налічувалося 5400.

У 2022 році Фінляндія прийняла близько 45 тис. українців, дві третини з них працездатного віку.

За словами Сусанни Пієппонен, експертки з Міністерства праці, така кількість працюючих є досить високою, якщо брати до уваги, наскільки складними були початкові умови для українців, змушених покинути свої домівки через війну.

"Спочатку їм потрібно було знайти дах над головою, влаштувати справи дітей, віддати їх до школи або дитячого садка, і потім шукати роботу, незважаючи на те, що вони не знають фінської або шведської мов, та й англійська часто кульгає", – зазначила вона.

Найбільшою проблемою для працевлаштування українців є незнання мови.

"Найчастіше українці добре освічені, але вони говорять переважно українською та російською мовами. Близько 10% говорять англійською, але зазвичай на такому рівні, який не дає змоги працювати", – зазначили в Мінпраці.