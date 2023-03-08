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ВАКС заочно арештував Бахматюка (оновлено)

бахматюк

Вищий антикорупційний суд 7 березня заочно арештував власника агрохолдингу, якого підозрюють в наданні 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби України та його раднику.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Правоохоронці не уточнюють прізвища, утім ідеться про власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. 

Сам Бахматюк назвав рішення суду про свій заочний арешт порушенням міжнародного права та спробою "звинуватити хоч у чомусь".

"Я вбачаю в цих подіях наявність чіткого мотиву – мотиву тиску на мій бізнес з метою знищити його. Щоб цього не сталось, ми будемо захищати своє право в судах – усіх необхідних юрисдикцій", – цитує його пресслужба "Укрлендфармінг".

Читайте також: Розслідування проти Насірова у справі про хабар на 722 мільйони завершено, – НАБУ

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Автор: 

арешт (854) Насіров Роман (318) Бахматюк Олег (144) Антикорупційний суд ВАКС (750)


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Топ коментарі
+7
Беня знаходиться під надійним дахом Зе ,
тому арешту не буде , допоки буде зелена банда при владі 😠
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08.03.2023 13:24 Відповісти
+6
Там ще треба дивитися чи беня в зелі під дахом чи зеля в бені під ковпаком.
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08.03.2023 13:47 Відповісти
+4
"11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної фіскальної служби України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] .

У лютому 2023 року слідство про хабар у 722 млн грн було завершено, суд дійшов висновку про провину Насірова у отриманні хабаря й виводу грошей через підкронтрольні компанії"-из Вікіпедії.

В якій тюрьмі сидить Насіров та де рішення суда про конфіскацію майна Насірова?

А про "вовчий суд":злодій допомагає іншому злодію.

Жеваго,Бахматюк,Коломойський,Боголюбов-це не бізнесмени-це злодії та шахраї.Коли покарають Коломойського та Боглюбова за їхні злочини?
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08.03.2023 12:56 Відповісти
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"11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Насірова з посади голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної фіскальної служби України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30 [30] .

У лютому 2023 року слідство про хабар у 722 млн грн було завершено, суд дійшов висновку про провину Насірова у отриманні хабаря й виводу грошей через підкронтрольні компанії"-из Вікіпедії.

В якій тюрьмі сидить Насіров та де рішення суда про конфіскацію майна Насірова?

А про "вовчий суд":злодій допомагає іншому злодію.

Жеваго,Бахматюк,Коломойський,Боголюбов-це не бізнесмени-це злодії та шахраї.Коли покарають Коломойського та Боглюбова за їхні злочини?
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08.03.2023 12:56 Відповісти
Беня знаходиться під надійним дахом Зе ,
тому арешту не буде , допоки буде зелена банда при владі 😠
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08.03.2023 13:24 Відповісти
Там ще треба дивитися чи беня в зелі під дахом чи зеля в бені під ковпаком.
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08.03.2023 13:47 Відповісти
Это симбиоз и сиамские близнецы. А, ще ж Дерьмак. Тройничёк, короче
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08.03.2023 20:40 Відповісти
Лохів, що виступали за рвинок землі, попереджали, що первинних накопичувачів розорять і посадять, а землі привласнять особообрані.
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08.03.2023 16:35 Відповісти
Мінлива доля багатія - вчора (при Пороху) був кум королю, постійно отримував з бюджету мільярдні субвенції, багатів і не мав ніяких проблем, а тут вже і нари видніються в зовсім осяжній близкості.
І це добре, будемо спостерігати за нинішніми владними та привладними ублюдками.
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08.03.2023 18:38 Відповісти
Що з Фірташем!???
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08.03.2023 21:09 Відповісти
Ничё. Цветёт и пахнет
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09.03.2023 00:02 Відповісти
- Абрам Моисеевич, если бы вы только знали, что говоГят ваши соседи про вас, когда вас нету дома!!!!
- Гоша! Да, когда меня нету дома вы меня можете даже от@#зжить!!!😀😁😄😃🙂
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09.03.2023 00:27 Відповісти
можете його заочно й зацілувати в дупу...
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09.03.2023 01:27 Відповісти
Нарешті арешт!
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09.03.2023 03:03 Відповісти

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