ВАКС заочно арештував Бахматюка (оновлено)

Вищий антикорупційний суд 7 березня заочно арештував власника агрохолдингу, якого підозрюють в наданні 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби України та його раднику.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Правоохоронці не уточнюють прізвища, утім ідеться про власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Сам Бахматюк назвав рішення суду про свій заочний арешт порушенням міжнародного права та спробою "звинуватити хоч у чомусь".

"Я вбачаю в цих подіях наявність чіткого мотиву – мотиву тиску на мій бізнес з метою знищити його. Щоб цього не сталось, ми будемо захищати своє право в судах – усіх необхідних юрисдикцій", – цитує його пресслужба "Укрлендфармінг".

Читайте також: Розслідування проти Насірова у справі про хабар на 722 мільйони завершено, – НАБУ

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.