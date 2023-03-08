Мережа терміналів IBOX сподівається відновити роботу через два-три дні

Мережа терміналів IBOX, яка припинила роботу через ліквідацію головного банка-партнера АТ "Айбокс Банк", планує відновити діяльність через два-три дні.

Про це повідомили у пресслужбі мережі у Facebook.

"У зв'язку із відкликанням ліцензії у нашого головного банка-партнера АТ "АЙБОКС БАНК", компанія IBOX тимчасово припиняє приймання будь-яких платежів. Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів – 2-3 дні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Підставою для ліквідації банку Нацбанк вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.