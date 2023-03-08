СБУ викрила спробу крадіжки газу Оператора ГТС вартістю 100 мільйонів

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Як повідомляє пресцентр СБУ, до організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива.

Зазначається, що правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми, суд арештував майже 3,5 млн кубометрів природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини ставить майже 100 млн грн.

За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам.

"Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину", – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, раніше колишній очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважував, що поступова передача функції розподілу газу від "облгазів" до нової компанії "Нафтогазу" може позбавити Оператора ГТС можливості стягнути багатомільярдні борги, які накопичили регіональні газорозподільчі компанії. Зокрема, лише підконтрольний "Нафтогазу" і раніше "Кіровоградгаз" заборгував "Оператору ГТС" понад 300 млн грн, а загалом борг операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС сягає 16,5 мільярда гривень.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що новий оператор газорозподільчих мереж, який має замінити нинішні "облгази", не братиме на себе їх борги перед ТОВ "Оператор ГТС України".