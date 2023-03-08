Японський виробник техніки та двигунів остаточно пішов з Росії

Японський виробник сільськогосподарської техніки та дизельних двигунів Yanmar остаточно йде з Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, група припинить усі операції своєї дочірньої компанії в РФ після завершення необхідних процедур на початку квітня.

"Yanmar уважно стежив за ситуацією, але вирішив, що за поточних обставин продовжувати наш бізнес у Росії неможливо", – зазначається у повідомленні.

Зареєстрована у Москві "дочка" японської компанії ТОВ "Янмар РУС" займається продажем та сервісним обслуговуванням промислового обладнання та запчастин з лютого 2014 року. Її діяльність була призупинена з березня 2022 року, за винятком деяких операцій, таких як обслуговування клієнтів.

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Yanmar – японський виробник дизельних двигунів, важкої та сільськогосподарської техніки, заснований в Осаці, Японія, в 1912 році. Крім того, компанія виробляє та продає системи клімат-контролю та системи для акваферм, а також надає ряд послуг віддаленого моніторингу.