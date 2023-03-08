Фонд гарантування розпочав ліквідацію "Айбокс Банку", вона триватиме три роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації АТ "Айбокс Банк" строком на три роки – з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року.

Як повідомляє пресслужба Фонду, інформація про час та порядок виплат вкладникам, а також про формат та строк прийняття вимог кредиторів банку буде оприлюднена додатково.

Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Підставою для ліквідації банку Нацбанк вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.