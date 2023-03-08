Німецький виробник шин Continental остаточно йде з Росії

Німецький виробник шин та автокомпонентів Continental AG планує остаточно піти з Росії, продавши свій завод у Калузі.

Про це голова компанії Нікола Сетцер заявив, представляючи річну звітність Continental.

"Ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку. Це включає продаж нашого операційного бізнесу в Росії, включно з нашим заводом у Калузі. Ми знаходимось на просунутій стадії процесу продажу", – сказав голова компанії.

Водночас він зауважив, що дозвілу на продаж бізнесу від російських регуляторів компанія ще не отримала.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року німецький концерн Continental оголосив про припинення виробництва на території Росії. Однак вже наприкінці квітня того ж року Continental відновив виробництво шин для легкових автомобілів на своєму російському заводі в Калузі, пояснивши це необхідність захистити місцевих працівників.

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Continental має два підприємства в Калузі: завод з виробництва шин і завод автомобільних комплектуючих ContiTech. Також Continental керує заводом з виробництва автомобільних технологій (Automotive Technologies sector) у Чистополі (Татарстан).

Завод "Континентал Калуга" було введено в експлуатацію у 2013 році у технопарку "Росва" під Калугою. Обсяг інвестицій у проект становив 240 млн євро. Завод виробляє шини брендів Continental, Gislaved та Matador розміром від 13 до 21 дюйма. Завод співпрацює з Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan та Volkswagen.

Завод ContiTech був відкритий у Калузькій області у 2014 році. Обсяг інвестицій у підприємство становив 17 млн ​​євро. Підприємство випускає шлангопроводи для систем кондиціювання та гідропідсилення керма.