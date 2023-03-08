До суспільно корисних робіт залучили майже 9 тисяч безробітних. ІНФОГРАФІКА

До виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту "Армія відновлення" залучено майже 9 тис. безробітних.

"Цифра дня: майже 9 тис. безробітних забезпечені роботою та отримують заробітну плату не менше мінімальної. До цього проєкту долучилися вже 14 регіонів", – сказано в повідомленні Державної служби зайнятості.

Найбільшу кількість залучених до суспільно-корисних робіт зареєстровано у Полтавській області – 2 703 людини, на Донеччині – 1 403 людини та в Сумській області – 1 239 людини.

На фінансування заробітної плати за виконання суспільно корисних робіт направлено 56 млн грн.

На 2023 рік в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачено 104 млн грн.