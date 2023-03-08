Суд заочно арештував колишнього керівника Одеського припортового заводу Щурікова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно взяв під варту колишнього директора державного "Одеського припортового заводу" Миколи Щурікова, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у розтраті понад 205 млн грн коштів підприємства.

Таке рішення ВАКС ухвалив ще 23 лютого, задовольнивши клопотання прокурора, повідомляє "Слово і діло".

Як відомо, суд оголосив Щурікова в міжнародний розшук, а пізніше вирішив його заочно судити.

За версією слідства, у період з травня по грудень 2015 року Щуріков та колишній топменеджер "Нафтогазу" Сергій Перелома організували схему з виведення коштів шляхом закупівлі за завищеними цінами природного газу, видобутого ПАТ "Укрнафта", для потреб "Одеського припортового заводу".

Корупційна складова цієї схеми полягала у наступному: ПАТ "Укрнафта", найбільша нафто- і газодобувна компанія України з часткою державної власності 50% +1 акція, не маючи ліцензії на продаж природного газу, здійснювала реалізацію блакитного палива через посередників за договорами про спільну діяльність.

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За сприяння Переломи та Щурікова у травні 2015 року постачальником газу, видобутого "Укрнафтою", для потреб ОПЗ стала одна із фірм-посередників, а саме ТОВ "Енергоальянс".

Згідно висновків економічної експертизи, попри чисельні конкурентні пропозиції від інших постачальників, закупівля газу через ТОВ "Енергоальянс" здійснювалася за цінами, вищими за середньоринкові.

Загальна сума закупівель за договорами з ТОВ "Енергоальянс" у травні-грудні 2015 року перевищує 4 млрд грн. При цьому встановлена сума збитків, завданих державі внаслідок незаконних оборудок, складає понад 205 млн грн.

ТОВ "Компанія "Енергоальянс" було засноване у жовтні 1999 року Євгеном Засименком та Ростиславом Дубровим, який був його керівником. Статутний капітал компанії складав 7400 гривень. ЗМІ пов'язували діяльність компанії із групою "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування справи ОПЗ. Наприкінці 2016 року САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Щурікова та Переломи. За три роки суд так і не виніс вирок у справі, а 29 жовтня 2019 року її розгляд перенесли до Вищого антикорупційного суду за підсудністю.