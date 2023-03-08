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Новини Війна
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Боррель закликав виділити 1 мільярд євро на боєприпаси для України

боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запропонував країнам Європейського Союзу витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

"Я пропоную мобілізувати ще 1 млрд євро", – сказав Боррель на брифінгу після зустрічі Міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, передає LIGA.net.

Він наголосив, що Україна має отримати різні боєприпаси – і стандартів НАТО, і радянського зразка.

Боррель також нагадав слова українського міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що для того, аби виграти мир, Україні потрібно виграти війну. У зв'язку з цим Боррель закликав продовжувати надавати військову допомогу Україні й акцентував на важливості робити це якомога оперативніше.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі із вторгненням Росії.

У лютому 2023 року Естонія запропонувала країнам ЄС спільно інвестувати 4 млрд євро на закупівлю 1 млн боєприпасів для України.

Автор: 

НАТО (166) зброя (893) Боррель Жозеп (57)


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