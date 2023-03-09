На Харківщині вже відновили електропостачання для 70% жителів, – ОВА

Наразі енергетикам вдалося відновити електропостачання для 70% мешканців Харківської області, іншим жителям регіону обіцяють відновити подачу світла впродовж 2-3 годин.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, під час ранкового ракетного удару по області росіяни застосували тактику повторних ударів, щоб завдати ураження підрозділам ДСНС та енергетикам. На щастя, внаслідок цих ударів постраждалих не було.

"Зараз енергетики та рятувальники Харківщини працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів. В області уже відновлено електропостачання для 70% мешканців", – наголосив голова області.

Водночас без електрики поки залишаються жителі Харкова та деяких населених пунктів Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів області.

"Очікуємо, що їм електропостачання почнуть повертати протягом найближчих 2-3 годин", – уточнив Синєгубов.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.