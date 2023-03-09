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Голова російського "Сбєрбанку" визнав масовий виїзд ІТ-фахівців з Росії

греф

Минулого року російський "Сбєрбанк" зіткнувся з двома хвилями відтоку ІТ-фахівців, банку досі не вистачає кваліфікованих кадрів у цій сфері.

Про це голова найбільшого російського банку Герман Грєф розповів на брифінгу за підсумками публікації фінансових результатів, повідомляє РБК.

"Справді, минулого року ми зіткнулися з двома хвилями відтоку, але в цілому ми на сьогоднішній день багато в чому компенсовані в частині цього відтоку", – запевнив Грєф, не уточнивши, на які періоди припав відтік кадрів.

Водночас він визнав, що "Сбєрбанку" досі не вдалося відновити "кваліфікаційну складову": під час відтоків пішли більш кваліфіковані senior- і middle-розробники.

При цьому він запевнив, що зараз проблема вже не відчувається так гостро.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року голова Мінцифри РФ Максут Шадаєв розповідав, що за дві хвилі від'їзду ІТ-фахівців країну залишили понад 100 тис. осіб, або до 10% співробітників ІТ-компаній.

Російська корпорація VK, якій належать місцеві соцмережі "ВКонтактє", "Одноклассники" та сервіс Mail.ru, спочатку заявляла, що не планує звільняти співробітників, які виїхали з Росії, оскільки в країні відчувається дефіцит ІТ-фахівців. Однак у лютому співробітникам компанії наказали повернутися на робочі місця.

Автор: 

Греф Герман (30) росія (14441) Сбербанк (293) Сбербанк Росії (187) IT-індустрія (324) ІТ-індустрія (549)


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ze tomy, 6o ljudjam z mizkamy v golovi v kazapstani ne vyzyty- zombi kryvavi z´i djat´ 🤬
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09.03.2023 15:25 Відповісти

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