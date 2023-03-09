Україна та Румунія можуть спільно провести вимірювання глибини Дунаю

Україна та Румунія обговорюють можливість спільного вимірювання глибин частин річки Дунай, у зв’язку з експлуатаційним днопоглиблюванням, яке нещодавно здійснила українська сторона.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури за підсумками тристоронньої зустрічі Україна - Єврокомісія - Румунія.

Крім того, сторони обговорили питання покращення навігації, зокрема пошук нових шляхів покращення лоцманського проведення суден на спільному українсько-румунському секторі Дунаю з метою збільшення суднозаходів у порти річки.

Під час зустрічі заступник міністра Юрій Васьков повідомив, що наразі роботи з експлуатаційного днопоглиблення на річці Дунай не проводяться. Більш того, важливим було питання вдосконалення навігації, зокрема знаходження нових шляхів покращення лоцманського проведення суден на спільному українсько-румунському секторі річки з метою збільшення кількості судозаходів у порти Дунаю.

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Як повідомлялося, Румунія занепокоєна тим, що днопоглиблювальні роботи на водному шляху через спільну дельту Дунаю можуть загрожувати дикій природі на об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та порушити міжнародні угоди про захист навколишнього середовища.

Водночас, українська сторона зазначила, що йдуть роботи виключно із забезпечення навігації до порту Ізмаїл.

Раніше Міністерство інфраструктури України повідомило про збільшення прохідної осадки суден на ділянці від 0-го кілометра гирла Бистре річки Дунай до 77 кілометра Кілійського гирла до 6,5 метра, а від 77 кілометра до 116 кілометра Кілійського гирла – до 7 метрів. Рік тому максимальна осадка становила тільки 3,9 метра.

Наголошувалося, що експлуатаційні роботи на українській частині Дунаю реалізуються в співпраці з Єврокомісією, Румунією та Дунайською комісією. Ця міжнародна урядова організація відповідає за забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден.

За даними Мінінфраструктури, сьогодні дунайські порти залишаються стабільним альтернативним шляхом для агроекспорту. За рік війни саме порти "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" в 3 рази збільшили вантажопотік. Через Дунайський припортовий кластер експортовано понад 17 млн тонн вантажів, також лише через ці порти йде імпорт необхідних товарів для потреб України.