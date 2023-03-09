Швейцарський банк UBS відкликав позов щодо націоналізації "Приватбанку"

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG відкликав свій позов проти "Приватбанку" щодо його націоналізації.

Про це стало відомо 8 березня під час засідання Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти "Приватбанку", повідомляє пресслужба державної фінустанови.

Раніше суд у цій справі за заявою держбанку вже залишив без розгляду позови двох інших міжнародних компаній – J.P. Morgan та повʼязаної з країною-агресоркою Pala Assets.

Банк нагадує, що у цій справі низка позивачів – Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та маловідомий український ФОП Сазонов Д.В. – вимагають визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного між "Приватбанком" та UK SPV у 2016 році.

Згідно з цим договором зобов'язання "Приватбанку" перед UK SPV були обміняні на акції додаткової емісії банку під час процедури "бейл-ін" в рамках націоналізації фінустанов.

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"Приватбанк" зауважує, що Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру "бейл-ін" законною, однак позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору недійсним.

"Наступного тижня має відбутись судове засідання щодо стягнення судових витрат з J.P. Morgan та Pala Assets на користь "Приватбанку", а за три тижні – наступне підготовче засідання у справі", – зазначається у повідомленні банку.

Як повідомлялося, наприкінці 2016 року при націоналізації "Приватбанку" під операції bail-in потрапили чотири випуски єврооблігацій банку, випущених через британську спеціально створену компанію (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.