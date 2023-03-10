"Зерновим коридором" уже пройшли 790 суден, – Міноборони Туреччини

На сьогодні "зерновим коридором" у Чорному морі пройшло 790 суден.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, обсяг відвантаження зернових, таких як пшениця, кукурудза та ячмінь, перевищив 23,4 млн тонн. При цьому 40% зерна транспортовано до Європи, 30% – до Азії, 13% – до Туреччини, 12% – до Африки та 5% – до країн Близького Сходу, передає Укрінформ.

Міністр також наголосив, що Туреччина підтримує контакт зі сторонами "зернової угоди" з метою її продовження.

"Ми продовжуємо наші переговори з ООН, Україною та Росією, які є сторонами зернової ініціативи. Україна вдруге висловила свою позитивну думку щодо продовження ініціативи. Росія також позитивно ставиться до цього питання. Ми також сподіваємося і очікуємо, що зернова ініціатива продовжиться", – сказав Акар.

Раніше повідомлялося, що Росія посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі. Україна не повинна вестися на цей шантаж і наполягає на продовженні ініціативи на рік.

У Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів – "Чорноморської зернової ініціативи" – строком дії 120 днів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси і "Південного".

Росія незадовго до продовження "зернової ініціативи", наприкінці жовтня, заявила про вихід із неї, внаслідок чого тимчасово рух судів було припинено. Однак потім він усе ж відновився – 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

Станом на кінець лютого 2023 року в рамках "зернової ініціативи" було вивезено до України близько 22,5 млн тонн зерна та іншої агропродукції.