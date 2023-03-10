У Києві частково запровадили відключення світла

У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення – у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", – йдеться у повідомленні.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, які можна подивитися на сайті.

Як повідомлялося, через пошкодження внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру 9 березня в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання. Також аварійні відключення застосовані на Дніпропетровщині та Запоріжжі.