Експорт нафти з Ірану досягнув найвищого рівня з 2018 року

Експорт нафти з Ірану досяг найвищого рівня з того часу, як США знову ввели санкції щодо іранських енергоносіїв 2018 року.

Як повідомив міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, вихід США з ядерної угоди 2015 року і введення санкцій щодо Тегерана у 2018 році завдали серйозного удару по експорту іранської нафти. Лише кілька країн після цього продовжували купувати вироблену в Ірані нафту, пише enkorr.

Міністр нафти Ірану повідомив, що у 2022-2023 фінансовому році країна експортувала на 83 млн барелів нафти більше, ніж у попередньому звітному періоді.

Порівняно з рівнем дворічної давності експорт нафти зріс на 190 млн барелів, повідомив Оуджі. Експорт природного газу з Ірану d 2022-2023 фінансовому році зріс на 15% порівняно з попереднім фінансовим роком.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти шести юридичних осіб та 20 танкерів за транспортування та продаж іранської нафти в обхід американських обмежувальних заходів.