Падіння ВВП наприкінці минулого року перевищило 31%, – Держстат
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).
Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).
Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% – у першому кварталі цього року.
Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.
Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.
активи рашистів та колаборантів або недоторкані, або вже виведені через підставних осіб
все це говорить за те, що внутрішнім окупантам глибоко насрати на ВВП України
власні кишені - пріоритет №1, як і раніше