Падіння ВВП наприкінці минулого року перевищило 31%, – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Порівняно з третім кварталом падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року оцінюється у 4,7% (з урахуванням сезонного фактору).

Як повідомлялося, за оперативними даними Держстату, падіння реального ВВП України у третьому кварталі 2022 року сповільнилося до 30,8% у річному вимірі після зниження на 37,2% у другому кварталі та 19,1% – у першому кварталі цього року.

Мінекономіки оцінює падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.

Схоже треба легалізовувати все що можна й що може приносити доходи людям й податки державі.
13.03.2023 20:25 Відповісти
влада через рік війни лише почала щось робити з гральним бізнесом

активи рашистів та колаборантів або недоторкані, або вже виведені через підставних осіб

все це говорить за те, що внутрішнім окупантам глибоко насрати на ВВП України

власні кишені - пріоритет №1, як і раніше
14.03.2023 12:00 Відповісти

