Післязавтра в Харкові планують відновити рух трамваїв і тролейбусів, – мер

Енергетики та комунальники продовжують працювати над відновленням руху наземного пасажирського міського електротранспорту в Харкові, який було припинено після масованої ракетної атаки росіян у ніч проти 9 березня.

"На жаль, є серйозні пошкодження трансформаторних підстанцій та перебої з напругою. Тому сьогодні ми були змушені на якийсь час зупинити одну лінію метрополітену, але зараз метро знову повністю працює. Якщо все буде добре, то, за нашими приблизними оцінками, вже в середу (15 березня, – ред.) вранці тролейбуси та трамваї вийдуть на маршрути міста", – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу в ніч на 9 березня Харків був повністю знеструмлений.

Метрополітен був переведений на роботу лише в режимі укриття, а замість тролейбусів та трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси. У неділю, 12 березня, метро відновило перевезення пасажирів.

У ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.