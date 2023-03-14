Литва видала Україні колишнього керівника ДПЗКУ Вовчука

З Литви екстрадовано колишнього голову правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України", який підозрюється у завданні понад $60 млн збитків підприємству.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), його екстрадували з Литви в Україну 13 березня.

За даними слідства, протягом липня-жовтня 2014 року посадовці ДПЗКУ, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ "ДПЗКУ" за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

"Відповідно до злочинної схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад $60 млн", – зазначається у повідомленні.

Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

САП не уточнює прізвища затриманого, проте уточнює, що з березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку, а 31 жовтня 2019 року його затримали у Литві. Згодом він безуспішно намагався отримати притулок у цій країні, а також оскаржував рішення про екстрадицію в Україну. Таким чином, йдеться про колишнього голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука.

Провадження стосовно його радника та представника міжнародного зернотрейдера вже і перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти провадження пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі $60 тис. Крім того у розшуку перебуває ще один підозрюваний у справі.