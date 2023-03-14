Литва видала Україні колишнього керівника ДПЗКУ Вовчука
З Литви екстрадовано колишнього голову правління "Державної продовольчо-зернової корпорації України", який підозрюється у завданні понад $60 млн збитків підприємству.
Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), його екстрадували з Литви в Україну 13 березня.
За даними слідства, протягом липня-жовтня 2014 року посадовці ДПЗКУ, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ "ДПЗКУ" за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
"Відповідно до злочинної схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад $60 млн", – зазначається у повідомленні.
Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.
САП не уточнює прізвища затриманого, проте уточнює, що з березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку, а 31 жовтня 2019 року його затримали у Литві. Згодом він безуспішно намагався отримати притулок у цій країні, а також оскаржував рішення про екстрадицію в Україну. Таким чином, йдеться про колишнього голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука.
Провадження стосовно його радника та представника міжнародного зернотрейдера вже і перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти провадження пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі $60 тис. Крім того у розшуку перебуває ще один підозрюваний у справі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Зерно было продано "по заниженным ценам". Убыток составил 60 млн. дол. Из контекста следует, что эти 60 млн. дол. и есть разница между нормальной рыночной ценой и заниженной. В октябре 2014 г. среднерыночная мировая цена на мягкую пшеницу составляла 240$/тонну. Давайте предположим (т.к. САП замяло для ясности конкретику), что "заниженная" - это минус 40$ на тонне. Получается, что в Саудовскую Аравию было продано 1,5 млн. тонн пшеницы. Что по 200$/тонну дает сумму контракта в 300 млн.$
2. САП нам сообщает, что "кошти за поставлено зерно так і не були сплачені". САП удобненько заминает для ясности КОМУ "не були сплачені"? ДПЗКУ? Или саудиты не заплатили офшорке, которая заключала контракт на поставку? (очень в этом сомневаюсь). Т.е. деньги не увидело гос.предприятие, а организаторы этой сделки очень даже увидели.
3. Понятно,что там действовала целая организованная группа. И я очень сомневаюсь, что Вовчук - это вершина пирамиды. Вовчука пролоббировал и назначил тогдашний министр сельского хозяйства, "свободовец" Игорь Швайка. (естественно, патриот до мозга костей).
Для справочки: В августе 2015 года стало известно о возбуждении против Швайки уголовного дела по ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) за получение в подарок в августе 2014 года от Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины мотоцикла "Harley-Davidson", модель FLH 2013 года выпуска, стоимостью 250 тысяч гривен.
А как Швайка стал министром? Конечно по квоте Тягнибока (Свободы)
4. Мог ли Вовчук САМ решиться организовать такую схему? Думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Обычно делюга идет такая: 30% - самому главному, 30% - "шефу", 30% - остается исполнителям.
5. Сможет ли САП доказать участие "самого главного" и "шефа"? Вопрос: А хочет ли? К ним прибывает "жирный клиент" у которого "в закромах" 100 млн.$ Да еще и показание "двух фигурантов" имеются.
История (Украины) еще не знала примеров, чтобы реально посадили (и они сидели) таких "жирных клиентов". Уж слишком суммы зашкаливающие.
6. Даже если предположить, что САП - это честный антикоррупционный орган, то подтянуть "самого главного" и "шефа" им все равно не удастся. На показаниях одного свидетеля, такое обвинение не построишь. А эффективного антикоррупционного закона, позволяющего осудить ВСЕХ коррупционеров, в Украине нет. Законы ведь у нас депутаты принимают. А пчелы, как известно, против меда не бывают.
Ну, нехай не хвилюється, в Україні під час Воєнного стану, судді ще справедливіші, ніж при якунОвощу…. Відпустять, до екс керівника НАЦБАНКУ!!! В Україні війне не для таких..