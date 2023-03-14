Суд підтвердив рішення про конфіскацію українського банку президента московського "ЦСКА"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні скарги представника російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера і залишила в силі рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави контрольного пакету акцій "PIN банку".

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, відповідне рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 13 березня.

"Таким чином, вступило в законну силу рішення Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року, яким було в повному обсязі задоволено позовну заяву Мін’юсту. В дохід держави стягнуто контрольний пакет акцій "PIN банку", а саме – 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк"", – додали у міністерстві.

Як повідомлялося, ці акції банку вже арештовані судом. У листопаді минулого року Шевченківський районний суд Києва передав 88,89% акцій PIN Bank Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).

Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. На цій підставі суд арештував один із ключових активів Гінера в Україні – акції PIN Bank. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.

Тоді ж Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив російських акціонерів права голосу в банках "Форвард" і "Перший інвестиційний банк".

Читайте також: Cуд арештував мережу готелів Premier і ТЦ "Метроград" російської групи VS Energy Бабакова і партнерів, – "Схеми"

За даними Національного банку України (НБУ), акціонерами PINbank є президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгеній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).

Російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гінер, Міхаіл Воєводін та Сергій Шаповалов контролюють в Україні групу VS Energy. До її складу входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.

Крім того, російські співвласники групи VS Energy контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові "Прем'єр Палац" у Києві та "Прем'єр-готель" в Одесі.

Згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, вказано троє громадян Латвії та двоє громадян Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників. Вони ж вказані офіційними власниками готелів мережі Premier Hotels & Resorts.