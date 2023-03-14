Volkswagen збільшить інвестиції до 180 мільярдів євро, щоб конкурувати з Tesla

Німецький автомобілебудівний концерн Volkswagen (VW) планує інвестиції в обсязі 180 млрд євро у 2023-2027 роках.

Як повідомила компанія, більше двох третин із цієї суми (68%) спрямують на розвиток напрямку електромобілів та цифровізацію, у попередньому п'ятирічному плані на цей напрямок припадало 56% всіх інвестицій німецького концерну, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пік інвестицій, як очікується, припаде на 2025 рік. Цього року кожен п'ятий проданий автомобіль матиме електродвигун, прогнозує компанія.

Минулого року VW збільшила постачання електромобілів на 26%, у тому числі у Китаї – на 68%. Компанія залишається лідером у сегменті електромобілів на європейському ринку. Тим часом в цілому продажі автомобілів компанії знизилися на 7% – до 8,26 млн одиниць.

Читайте також: Ринок електромобілів в Україні за два місяці виріс удвічі, – ФАУ

"У 2022 році на електромобілі припала рекордна частка в 7% від загального обсягу поставок – важлива віха, і ми розвиватимемося далі цього року, оскільки наш модельний ряд продовжує розширюватися", – заявив головний виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм.

Найбільш популярними моделями електромобілів компанії минулого року стали Volkswagen ID.4/ID.5 (продано 193,2 тис.), Volkswagen ID.3 (76,6 тис.) та Skoda Enyaq iV (53,7 тис.).

На початку березня автовиробник прогнозував зростання виручки у 2023 році на 10-15%, постачання автомобілів – до близько 9,5 млн од.