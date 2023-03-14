У Києві приберуть частину блокпостів

Київська міська військова адміністрація спільно з командуванням Угруповання сил та засобів оборони Києва розробили спільне рішення щодо вдосконалення системи інженерних загороджень у столиці, розгорнутої після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Про це очільник Київської ОВА Сергій Попко повідомив у Telegram.

Він нагадав, що в кожному районі міста були встановлені численні блокпости, обладнані бетонними блоками, мішками з піском, окопами та бліндажами. Однак за рік повномасштабної війни пряму загрозу бойових дій у Києві було зведено до мінімальної, тому було ухвалено рішення про вдосконалення чинної системи.

"На практиці це передбачає, що деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати, частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим, інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані", – пояснив Попко.

Він уточнив, що залишать інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці. Водночас їх вдосконалять – непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові, укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

Частину інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста – залишать існувати у "сплячому" режимі.

"Тобто, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. Щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойових режим в найкоротший час", – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що решту системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби – демонтують.

"Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі", – уточнив Попко.

Він зауважив, що це зробить Київ більш комфортним для мешканців та дозволить розвантажити дороги столиці.