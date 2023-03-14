В Україні планують запустити електронний продаж рибальських квитків

В Україні планують запровадити експериментальний проєкт з надання рибалкам платної послуги з видачі рибальського квитка.

Як повідомляє пресслужба Держрибагентства, відповідний проєкт наразі розробляється разом з Мінагрополітики.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня нагадав, що наприкінці 2022 року було затверджено нові Правила любительського і спортивного рибальства.

"Наступним етапом заплановано введення рибальського квитка, який не тільки розширить права мільйонів рибалок-любителів, а й створить додаткові умови для розвитку усієї галузі", – сказав заступник міністра під час круглого столу, присвяченого цьому питанню.

Концепція рибальського квитка передбчає, що:

він діятиме на водних об'єктах, на яких буде визначено ліміти допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань;

ці ліміти розподілятимуться на рибальські квитки через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям.

При цьому добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається у розмірі 3 кг водних біоресурсів + одна особина. Рибальський квиток потрібно буде купувати, щоб отримати право виловити більше риби.

Для придбання рибальського квитка рибалці-любителю необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в Єдиній державній електронній системі управління галуззю рибного господарства та вказати основні дані про себе.

Щоб придбати рибальський квиток у електронному кабінеті потрібно буде обрати: водний об’єкт або його частину, територіальну громаду в районі якої планується використати рибальський квиток, водні біоресурси, які планується виловити, календарний день запланованої риболовлі. Після цього, електронна система згенерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплати будь-яким із запропонованих способів.

Після здійснення оплати електронна система генерує рибальський квиток з присвоєнням персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення сплати.

Рибальський квиток діятиме в обраний рибалкою-любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів але не на більше 10, з дня, що настав.

Орієнтовна добова норма рибальського квитка тобто понад безкоштовну добову норму вилову: 1 екз. сома, 3 екз. білизни, судака, щуки, 5 кг іншої риби.

Також нововведенням пропонується звітування самим рибалкою за результатами риболовлі.

"Ми підійшли до вирішення одного з найскладніших і водночас найочікуваніших любителями-рибалками України питань – законної риболовлі понад дозволену добову норму, з приводу якого існує багато різних позицій, найкращі з яких ми хочемо врахувати. Планується, що мобільний додаток, за допомогою якого буде здійснюватися платне рибальство, працюватиме за принципом "Дії", – обіцяє т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.