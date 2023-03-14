Казахстан відсудив у дочірньої компанії "Роскосмосу" понад 2 мільярди рублів

Суд міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) виніс рішення про стягнення понад 2 млрд рублів з "Центру експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури" (АТ "ЦЕНКІ", належить "Роскосмосу") на користь спільного казахстансько-російського підприємства "Байтерек".

Про це повідомив міністр інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін, передає російський Інтерфакс.

"Були певні судові процеси. Це два підприємства. З одного боку, спільне підприємство "Байтерек", а з іншого боку – ЦЕНКІ. Вони мали судові певні процеси в арбітражному суді МФЦА, за підсумками якого МФЦА певне рішення виніс", – сказав міністр.

На уточнююче питання, яке рішення ухвалив МФЦА, він сказав: "судове рішення про стягнення суми".

При цьому він зазначив, що для врегулювання спірного питання продовжуються переговори.

"Ще раз кажу, судове рішення винесено, але подальші процеси продовжуватимуться. Зараз, наскільки знаю, керівництво підприємства ЦЕНКІ знаходиться в Казахстані, вони проводять переговори з компанією", – додав казахстанський міністр.

Як зазначається у рішенні суду, опублікованому на сайті МФЦА, сума позову становить 13,68 млрд тенге або понад 2 мільярди рублів.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Казахстан наклав арешт на майно дочірньої структури "Роскосмосу" ЦЕНКІ і має намір стягнути з неї понад 13 млрд тенге в рамках судового процесу, пов'язаного із невиконанням умов контракту на розробку ескізного проєкту комплексу "Байтерек", який російське підприємство отримало від спільного підприємства.

АТ "ЦЕНКІ" – дочірнє підприємство "Роскосмосу", яке займається експлуатацією майна космодрому "Байконур".