Попит на облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 березня, залучило до державного бюджету 2,73 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 6,53 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 64,41 мільйона гривень під 19% річних.

Водночас переважна більшість залучених коштів – 2,65 мільярда гривень – надійшла від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних. Мінфін повністю задовольнив усі 11 поданих заявок.

Як повідомлялося, 7 березня Мінфін зміг залучити до держбюджету 16,06 мільярда гривень від продажу ОВДП. Майже вся сума надійшла від продажу трирічних бенчмарк-ОВДП, при цьому ставки за цими облігаціями вдалося знизити до 19,65% річних з 19,75% минулого тижня.

28 лютого Мінфін на аукціонах з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 13,77 мільярда гривень. У тому числі 3,24 мільярда гривень надійшло від продажу ОВДП з погашенням 5 листопада 2025 року.

Нагадаємо, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн – до 144,1 млрд грн.

Згодом Національний банк додатково підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов’язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% – в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.