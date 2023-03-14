Іпотечне кредитування в Україні в січні знизилося на 25%, – НБУ

Українські банки у січні 2023 року видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% – за обсягом.

Як повідомив Національний банк України за підсумками щомісячного опитування баків, видачу іпотеки в січні здійснювали чотири банки, які кредитували в рамках держпрограм "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості, передає Інтерфакс-Україна.

Указується, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні становила 7,5%, тоді як у грудні 2022 року вона становила 8,3%.

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області – 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% загального обсягу), Волинській – 42 договори на 50,8 млн грн (11%), Рівненській – 36 договорів на 40,1 млн грн (9%) та Львівській – 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).

Як повідомлялося, впродовж 2022 року українські банки видали 2009 іпотечних кредитів на 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі.