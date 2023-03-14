Середній розмір пенсії після індексації перевищив 5 200 гривень, – Пенсійний фонд

Середній розмір пенсії в Україні після проведеної з 1 березня індексації складає 5 219,69 гривень.

Як повідомляє пресслужба Пенсійоного фонду, всього перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення – 579,10 гривень.

Зокрема, на коефіцієнт збільшення 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів:

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (пенсії із солідарної системи) – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 587,41 гривень;

"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 гривень;

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (пенсії військовослужбовцям) – 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 1073,56 гривень.

Крмі того, для 0,9 млн пенсій, призначених відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у 2020-2022 роках, які не підвищились з 1 березня, встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 гривень.

Також збільшено розміри мінімальних пенсій для 1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3 120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривень;

Крім того, виплати 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) проіндексовано на коефіцієнт збільшення 1,197.

Також з 1 березня зросли розміри мінімальних пенсійних виплат:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – до 3120 гривень;

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень;

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2760,00 гривень;

0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, – до 2520,00 гривень.

Як повідомлялося, індексація пенсій на 19,7% відбулася для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня.

Нагадаємо, у березні 2021 року пенсії підвищили на 14%, після цього середній розмір такої виплати склав 4400 грн.