Бахматюк уникнув екстрадиції з Австрії в Україну завдяки війні

Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовився задовольнити вимогу української прокуратури про екстрадицію колишнього власника збанкрутілого "VAB Банку" ("ВіЕйБі Банк") Олега Бахматюка через війну та загрозу "значного погіршення умов у запитуючій державі".

Про це повідомила речниця суду Крістіна Зальцборн у відповіді на запит Укрінформу.

"...Після консультацій з компетентним суддею можу повідомити, що наразі – у зв'язку з війною в Україні – екстрадиція не відбувається. І йдеться не про рішення, яке стосується обвинувачення чи оцінки судом стану справи, а лише про ситуацію в запитуючій країні, як це передбачено відповідною судовою практикою Вищого земельного суду Відня, а також ЄСПЛ", – повідомила речниця суду.

Вона також навела частину тексту відповідного судового рішення.

"...Перевірка вимог щодо прийнятності, з урахуванням розвитку війни в Україні, показала у цій справі, що у разі екстрадиції в Україну відповідна особа наразилася б на реальну небезпеку забороненого ст. 3 ЄКПЛ поводження і що будь-які гарантії з боку української влади також не зможуть запобігти цій небезпеці, тож екстрадиція в цей час недопустима. Зрештою, й тому, що наразі неможливо передбачити, як розвиватиметься війна в Україні у середньостроковій перспективі, а отже, не можна виключати значного погіршення умов у запитуючій державі, навіть у регіонах, які наразі не є основними театрами воєнних дій", – йдеться у рішенні суду щодо екстрадиції Бахматюка.

Напередодні агентство Інтерфакс-Україна оприлюднило заяву Бахматюка про те, що Кримінальний суд Відня ухвалив рішення про відмову в його екстрадиції до України у справі "ВіЕйБі Банку". Слухання справи розпочалося наприкінці минулого року, остаточне рішення ухвалене у січні й набуло чинності 6 лютого.

Бахматюк стверджував, що австрійський суд нібито визнав вимогу української прокуратури щодо його екстрадиції "незаконною", і це рішення нібито доводить, що відкриті проти нього справи Національного антикорупційного бюро не мають реального правового змісту.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала колишньому власнику ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олегу Бахматюку, який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

За даними пресслужби Нацбанку, Бахматюк загалом винен державі 29,3 млрд грн коштів після виведення з ринку "ВіЕйБі Банку" та банку "Фінансова ініціатива".

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у ще одній справі – про надання 722 млн грн хабара ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу бізнесмена.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.