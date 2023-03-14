Нацкомісія оштрафувала "Енергоатом" через борги перед "Укренерго"

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової невиїзної перевірки НАЕК "Енергоатом" оштрафувала компанію за наявність заборгованості за послуги з диспетчерського управління та за договором участі у балансувальному ринку перед НЕК "Укренерго".

Відповідне рішення було ухвалено на засідання регулятора 14 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За результатами цієї перевірки пропонуємо ухвалити постанову з накладенням штрафу 170 тис. грн та розпорядження із зобов'язанням до 1 червня 2023 року забезпечити виконання договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління", – сказав на засіданні комісії директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослав Зеленюк.

За його словами, заборгованість "Енергоатому" станом на 20 січня 2023 року перед "Укренерго" становила 2,16 мільярда гривень за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та ще 474,3 млн грн – за електроенергію, придбану на балансуючому ринку протягом січня-листопада 2022 року.

У свою чергу директор з фінансів та бюджетування "Енергоатома" Людмила Смілянець під час засідання наголосила, що проєкт відповідної постанови не враховував загальних проблем на ринку електроенергії, які виникли під час війни та потребують системного та термінового вирішення.

"Ми підтверджуємо, що у нас є така заборгованість, однак ми сплатили ("Укренерго", – ред.) протягом 2022 року 2,56 млрд грн і вже з початку 2023 року – 650 млн грн. Тобто, компанія поступово знижує заборгованість та продовжуватиме це робити", – пообіцяла представниця "Енергоатому".

За її словами, одним із факторів, що негативно позначається на діяльності компанії, є зниження відпуску електроенергії у 2022 році на 21 млн МВт-год або на 26% і в першому кварталі 2023 року через окупацію Запорізької АЕС – ще на 5,8 млн МВт-ч або на 30% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Вона також додала, що на роботі "Енергоатому" негативно позначається високе фінансове навантаження через виконання ПСО (спеціальних зобов'язань) щодо постачання електроенергії для населення, яке склало у 2022 році 32 млрд грн.

"Це не вирішення проблеми – зобов'язати розрахуватися з одним кредитором. У нас кредиторська заборгованість на сьогоднішній день становить 35 млрд грн, зокрема перед ДП "Гарантований покупець" – 27 млрд грн і ще 8 млрд грн – це за товари, роботи та послуги, поставлені раніше", – розповіла Смілянець.

Як повідомлялося, у лютому НАБУ повідомило колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він сприяв продажу електроенергії "Енергоатома" за заниженою ціною структурам, які пов’язують із мільярдером Ігорем Коломойським.