Гетманцев підтвердив намір Ради ліквідувати АРМА

Верховна Рада збирається ліквідувати Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Liga.net.

"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. Зараз законопроєкт готує економічний та антикорупційний комітети, думаю, це питання тижнів – його внесення. Потім вже ухвалення. У нас є консенсус – це рішення президента, після обговорення підтримане всіма нами", – сказав нардеп в інтерв’ю виданню.

За словами Гетманцева, головна претензія до відомства – це непрозора реалізація майна.

"Ми не можемо поки прямо звинувачувати, але можна сказати, що є певні ознаки, що це відбувається не на найкращих для держави умовах і точно не прозоро", – пояснив він.

Після ліквідації АРМА його функції віддадуть Фонду державного майна, який почне реалізовувати майно через Прозорро.Продажі.

Раніше про плани ліквідувати АРМА повідомляв голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.

При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.