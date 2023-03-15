Гетманцев підтвердив намір Ради ліквідувати АРМА
Верховна Рада збирається ліквідувати Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Liga.net.
"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. Зараз законопроєкт готує економічний та антикорупційний комітети, думаю, це питання тижнів – його внесення. Потім вже ухвалення. У нас є консенсус – це рішення президента, після обговорення підтримане всіма нами", – сказав нардеп в інтерв’ю виданню.
За словами Гетманцева, головна претензія до відомства – це непрозора реалізація майна.
"Ми не можемо поки прямо звинувачувати, але можна сказати, що є певні ознаки, що це відбувається не на найкращих для держави умовах і точно не прозоро", – пояснив він.
Після ліквідації АРМА його функції віддадуть Фонду державного майна, який почне реалізовувати майно через Прозорро.Продажі.
Раніше про плани ліквідувати АРМА повідомляв голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.
При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.
Правильно що хочуть ліквідувати. У нас же ж корупції немає. https://biz.censor.net/n3405794
"Але правда в тому, що Агентство на практиці взагалі не управляє конфіскованими активами. Нам не передавали ще жодного підсанкційного об'єкта, який вже було стягнуто на користь держави." Джерело: https://biz.censor.net/r3405716
Так у коррупционеров и должны быть проблемы с этим органом.
Так сделайте прозорой реализацию.
На других кивают, а на себя не смотрят. Отменили сами же PROZORRO
Мутят как хотят везде. Яйца килограммами, скумбрию метрами, яблоки по цене позолоченных,
а фляги из пластика по цене как из серебра.
И ничего. Гетманцев это в упор не замечает.
обрали зе - "гори і хата"
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
Молодець сидіти тобі пожиттєво при наступній владі
Розумний, аж страшно….тож-то, Українці хотять, тільки за горло потримати його…
Чимось гетьманцев манить, спонукає Українців, до горла….
Навіть шуфрича відтер на другі ролі… Але ж обоє варті, щоб рило начислили …!!!
Весна прийде!!
Действия, направленные на дестабилизацию и разрушение экономики Украины.
Действия, направленные на ослабление обороноспособности Украины.
Долгое время являлся https://posipaky.info/search?is_exact=on&q=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&submit= помощником изменника Родины и агента российских спецслужб https://myrotvorets.center/criminal/sivkovich-vladimir-leonidovich/ Сивковича Владимира Леонидовича .
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Пособник российских захватчиков. Пропаганда фашизма. Разжигание межнациональной розни.
Надругательство над Государственными символами Украины.
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.