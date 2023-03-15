БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гетманцев підтвердив намір Ради ліквідувати АРМА

гетманцев

Верховна Рада збирається ліквідувати Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Liga.net.

"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. Зараз законопроєкт готує економічний та антикорупційний комітети, думаю, це питання тижнів – його внесення. Потім вже ухвалення. У нас є консенсус – це рішення президента, після обговорення підтримане всіма нами", – сказав нардеп в інтерв’ю виданню.

За словами Гетманцева, головна претензія до відомства – це непрозора реалізація майна.

"Ми не можемо поки прямо звинувачувати, але можна сказати, що є певні ознаки, що це відбувається не на найкращих для держави умовах і точно не прозоро", – пояснив він.

Після ліквідації АРМА його функції віддадуть Фонду державного майна, який почне реалізовувати майно через Прозорро.Продажі.

Раніше про плани ліквідувати АРМА повідомляв голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомлялося, наприкінці січня в АРМА заявляли про завершення підготовки для запуску у повноцінну промислову експлуатацію Реєстру арештованих активів, однак він залишиться закритим для громадськості.

При цьому АРМА не звітує про управління російськими та білоруськими активами, оскільки не веде окремого обліку таких активів через відсутність повноважень, запевняли в Нацагентстві.

ВР (2948) АРМА (473) Гетманцев Данило (550)
+6
Єтому ****** гетманцеву наверное ничего не несут в кабинет..А всё несут только зеленскому, ермаку и Арахамии.
15.03.2023 11:26 Відповісти
+5
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА)?
Правильно що хочуть ліквідувати. У нас же ж корупції немає. https://biz.censor.net/n3405794
15.03.2023 11:45 Відповісти
+5
Когда уже этого ********* приклепают гвоздями к забору и выпустят тельбухи....
15.03.2023 12:55 Відповісти
Єтому ****** гетманцеву наверное ничего не несут в кабинет..А всё несут только зеленскому, ермаку и Арахамии.
15.03.2023 11:26 Відповісти
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА)?
Правильно що хочуть ліквідувати. У нас же ж корупції немає. https://biz.censor.net/n3405794
15.03.2023 11:45 Відповісти
красти, красти і ще раз красти! як заповів низотний гепа....
15.03.2023 12:03 Відповісти
Про державу все думає...
15.03.2023 12:39 Відповісти
Та не про державу він думає! Думає про контроль над розподілом управління активами. Держава ще ж нічого з рашистських активів не конфісковувала!
"Але правда в тому, що Агентство на практиці взагалі не управляє конфіскованими активами. Нам не передавали ще жодного підсанкційного об'єкта, який вже було стягнуто на користь держави." Джерело: https://biz.censor.net/r3405716
16.03.2023 00:59 Відповісти
Когда уже этого ********* приклепают гвоздями к забору и выпустят тельбухи....
15.03.2023 12:55 Відповісти
АРМА - Агентство з розшуку та менеджменту активів (для тих, хто не в темі). Не дивно, що його хочуть ліквідувати. Занадто вже там багато було корупційних скандалів та потенціалу для схем.
15.03.2023 13:03 Відповісти
Найвищий рівень корупції у Верховній Раді України в якій депутати узаконюють корупційні схеми!...
16.03.2023 01:03 Відповісти
В ВР і правда багато нечисті лишилось. Але якби там була таких більшість, то від нас нічого не лишилося б. А так, надія є.
18.04.2023 13:08 Відповісти
дуже багато проблем із цим органом
-----------------------------------------------
Так у коррупционеров и должны быть проблемы с этим органом.

За словами Гетманцева, головна претензія до відомства - це непрозора реалізація майна.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так сделайте прозорой реализацию.
На других кивают, а на себя не смотрят. Отменили сами же PROZORRO
Мутят как хотят везде. Яйца килограммами, скумбрию метрами, яблоки по цене позолоченных,
а фляги из пластика по цене как из серебра.
И ничего. Гетманцев это в упор не замечает.
15.03.2023 13:10 Відповісти
АРМА були поставлені європейські завдання, проте без європейських умов і можливостей. От і бачимо результат. Особливо з нашими-то претендентами на посаду голови на яких хотіли впливати всі підряд. Хтось каже, що не варто ліквідувати, якщо можна реформувати. Але як на мене, згорів сарай - гори і хата. Краще на місці АРМА створити щось, що буде актуальним саме для України.
15.03.2023 13:13 Відповісти
За такої логики, Президента, Верховну раду, Кабмін теж треба ліквідувати.
обрали зе - "гори і хата"
15.03.2023 15:26 Відповісти
В умовах олігархічно-плутократичної системи ліквідації (перейменування) державних інституцій нічого не вирішує! Потрібно ліквідовувати саму олігархічно-плутократичну систему влади, яку реформувати неможливо апріорі.
16.03.2023 01:12 Відповісти
А що з 73 дупоголовими робити? Може кастрація та бірка на вухо?
16.03.2023 07:30 Відповісти
Мені більш цікавими є питання: А що робити з 27 відсотками, які є штатним активом олігархічно-плутократичної системи і так чи інакше причетні до управління бізнесом? - Може позбавляти виборчих прав? - А може ліквідувати повністю державне регулювання підприємницької діяльності, крім регулювання податкової системи, щоби в умовах повної свободи від впливу держави заробляли копійочку конкуруючи між собою? - Чи може і одне й друге разом?
16.03.2023 07:52 Відповісти
Не смішний жарт. Якби нечисті в ВР була більшість, то ми вже з вами гаварілі на сабачєм язікє
18.04.2023 13:10 Відповісти
opyat' vylezlo murlo fsb-eshnoe !!11
15.03.2023 13:25 Відповісти
Логіка від Гетьманцева - після виборів 100 процентного свого керівника НАБУ логічно ліквідувати
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
Молодець сидіти тобі пожиттєво при наступній владі
15.03.2023 14:23 Відповісти
Борьба с коррупцией у нас в стране - это игра в наперстки, там ликвидировали какой-то орган, здесь объявили о создании нового еще более непримиримого. И, главное, что борется с этими безобразиями гет...цев. Что-то я не слышал от него о результатах в отношении игрального бизнеса, если можно так выразится. Еще очень хочется узнать о Мадьяре. Офицер, руководитель боевого подразделения управления БПЛА. Он в интервью рассказал, что они вместе с волонтерами закупили на собранные деньги - 280 БПЛА по 130000$ за штуку, а министерство обороны закупает у бизнесменов местного разлива по 300-350 тысяч$. И, буквально на следующий день их сняли с этого участка фронта. Сняли и оправили в Киев их командира Юру Луценко. Чтобы это значило?
15.03.2023 14:35 Відповісти
Це, мабуть, щоб повернути 52 млрд з грального мародерства в Україну???
Розумний, аж страшно….тож-то, Українці хотять, тільки за горло потримати його…
Чимось гетьманцев манить, спонукає Українців, до горла….
Навіть шуфрича відтер на другі ролі… Але ж обоє варті, щоб рило начислили …!!!

Весна прийде!!
15.03.2023 14:42 Відповісти
Краще ліквідувати цього кацапського пітуха.
15.03.2023 14:58 Відповісти
І правильно, що хочуть прикрити, агенція працювала неефективно м'яко кажучи, питання яке піднімалось реформувати, або ліквідувати. У АРМА було дві функції - пошук та управління арештованими активами, а по факту маємо що? От і результат
15.03.2023 15:03 Відповісти
А що є ефективного від дефективної зелені?У першу чергу потрібно ліквідувати самих зелених.
16.03.2023 08:45 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/getmancev-daniil-aleksandrovich/ https://myrotvorets.center/criminal/getmancev-daniil-aleksandrovich/


Действия, направленные на дестабилизацию и разрушение экономики Украины.
Действия, направленные на ослабление обороноспособности Украины.
Долгое время являлся https://posipaky.info/search?is_exact=on&q=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&submit= помощником изменника Родины и агента российских спецслужб https://myrotvorets.center/criminal/sivkovich-vladimir-leonidovich/ Сивковича Владимира Леонидовича .
Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Пособник российских захватчиков. Пропаганда фашизма. Разжигание межнациональной розни.
Надругательство над Государственными символами Украины.
15.03.2023 15:24 Відповісти
"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. " - а як щодо проблем з Гетманцевим? Який уже такого накоїв, що роками, якщо не десятиліттями виправляти потрібно? Що з ним робити?
15.03.2023 16:47 Відповісти
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
15.03.2023 21:23 Відповісти
не дивуюся
16.03.2023 09:49 Відповісти
Краще ліквідувати з посади гетьманцева.
15.03.2023 22:18 Відповісти
Все,що виходить від Гетьманцева,це йде на шкоду Україні,ЦЕ ВОРОГ.
16.03.2023 08:42 Відповісти
Просто вражає те яким непотопляємим є ця прислуга сивковича.Ми звичайно знаємо - що не тоне.Але всеж таки дивує.
16.03.2023 08:57 Відповісти

