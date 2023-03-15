БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Онлайн-шахраї минулого року вкрали в американців рекордні понад $10 мільярдів

каорпоративне,шахрайство

Американці у 2022 році втратили $10,3 млрд через різні шахрайські онлайн-схеми. Збитки стали рекордними за п’ять років.

Про це пише портал ABC з посиланням на звіт Федерального бюро розслідувань.

Найбільш поширеною схемою стали фішингові атаки, від них минулого року постраждали понад 300 тис. громадян США. Проте їхні втрати виявилися відносно невеликими – всього $52 млн.

Витоку даних торкнулися 58,9 тис. осіб, а від шахрайських схем із замовленням товарів, які потім не доставляються, постраждали 51,7 тис. американців.

Зусилля зловмисників часто спрямовані на людей похилого віку – втрати у цій віковій категорії становлять $3,1 млрд. Особливо часто представники старшого покоління стають жертвами підставних кол-центрів. Вважається, що переважна більшість із них територіально розташовані в Індії.

За даними ФБР, повернути вдається 73% вкрадених шахраями коштів.

шахрайство (334) США (5131) ФБР (26)
