Онлайн-шахраї минулого року вкрали в американців рекордні понад $10 мільярдів

Американці у 2022 році втратили $10,3 млрд через різні шахрайські онлайн-схеми. Збитки стали рекордними за п’ять років.

Про це пише портал ABC з посиланням на звіт Федерального бюро розслідувань.



Найбільш поширеною схемою стали фішингові атаки, від них минулого року постраждали понад 300 тис. громадян США. Проте їхні втрати виявилися відносно невеликими – всього $52 млн.



Витоку даних торкнулися 58,9 тис. осіб, а від шахрайських схем із замовленням товарів, які потім не доставляються, постраждали 51,7 тис. американців.



Зусилля зловмисників часто спрямовані на людей похилого віку – втрати у цій віковій категорії становлять $3,1 млрд. Особливо часто представники старшого покоління стають жертвами підставних кол-центрів. Вважається, що переважна більшість із них територіально розташовані в Індії.



За даними ФБР, повернути вдається 73% вкрадених шахраями коштів.