Державні інституції вбивають інвестиційну привабливість України, – експерт

Деякі державні інституції своїми діями ставлять під загрозу інвестиційну привабливість України як серед міжнародних, так і серед внутрішніх інвесторів.

Про це заявив голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо у блозі на Liga.net.

Як зазначає експерт, за результатами двох торішніх досліджень від Європейської Бізнес Асоціації (EBA), Україна продемонструвала найнижче значення інвестиційної привабливості з 2013 року. За результатами першого аналізу учасники опитування надали нашій державі 2,17 балів із 5 можливих. Трьома ключовими факторами, що позначилися на оцінках, стали військова агресія РФ, корупція та слабка судова система.

За словами фахівця, друге опитування показало стан інвестиційного клімату другої половини 2022 року. Зафіксовано, що індекс інвестиційної привабливості України зріс до 2,48 балів. У цей період до негативних факторів додавались атаки на енергетику й судова система посіла четверту сходинку. Проте на думку Сітухо, враховуючи динаміку збільшення тиску держави на бізнес, вона може очолити цей антирейтинг вже влітку поточного року.

"В опитуваннях EBA беруть участь 100 директорів найбільших міжнародних і українських компаній. Та незважаючи на те, що 99% з них планують працювати на ринку України у 2023 році, тільки 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну. Чому? Навіть внутрішній інвестор зазнає сьогодні великого необґрунтованого тиску. Тільки за останній місяць на неприпустимості дій державних інституцій наголошують різні громадські діячі та експерти", – зазначив Сітухо.

Як приклад тиску держави на бізнес він наводить компанію Ferrexpo з активами в Полтавській області, яка є ключовим платником податків в нашій країні, великим роботодавцем та одним з найбільших експортерів. Вона торгується у преміальному лістингу Лондонської фондової біржі, а її інвесторами є великі корпоративні інвестиційні та пенсійні фонди, на кшталт, Schroder Investment Management і BlackRock.

Однак наразі, крім блокування рахунків, акції Ferrexpo намагаються відсудити офшорні компанії з російськими власниками.

За словами Сітухо, якщо у цій справі, зрештою, Верховний суд допустить відчуження 40% акцій, це похитне віру міжнародної спільноти у верховенство права в Україні. Адже це стане великою заявою про те, що наша правозахисна система стоїть не на боці справедливості.

Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зельониє артисти кабаре володіють навиками тільки в єдиному виді спорту - ****** під себе.
15.03.2023 11:25 Відповісти
Как бы вот так все поменять, что бы ничего не менять, а денег было много))
1. В Украине не работают многие рыночные институты, причем некоторые (привет Украинской бирже) ) были закрыты самими чиновниками.
2. Внутренние инвесторы в Украине всегда были крайне не желательны.
3. Феррэкспо - это экспортер товара (в основном сырья) с низкой добавленой стоимостью. Аж никак не приоритетный и ключевой. После войны конечно.
15.03.2023 11:34 Відповісти
караул, парахаботы работают на путена! дискредитируют найвеличнишу маладую каманду!
15.03.2023 11:34 Відповісти
"...акції Ferrexpo намагаються відсудити офшорні компанії з російськими власниками.

За словами Сітухо, якщо у цій справі, зрештою, Верховний суд допустить відчуження 40% акцій, це похитне віру міжнародної спільноти у верховенство права в Україні."
Джерело: https://biz.censor.net/n3405806

Тобто: Будете наїзжати на Жеваго - похитнете "віру міжнародної спільноти у верховенство права в Україні"
15.03.2023 12:25 Відповісти
Державні інституції вбивають інвестиційну привабливість України,

Ті "державні" проституції слід було б пропустити через окопи фронтові...
15.03.2023 12:42 Відповісти
На жаль, наша держава тяжко хвора, і ті глисти, які до неї присмокталися, добивають її. Я сподівався на очищення і оздоровлення держави в результаті війни, проте тенденції - невтішні...
15.03.2023 13:00 Відповісти
Більще за всього вбиває інвестиційну привабливість України- інстітут Президента.
15.03.2023 13:22 Відповісти
експерт
та це саме тобі скаже кожен другий українець,
які стикаються з корупцією мало не щодня
15.03.2023 21:54 Відповісти

