Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг у "Дії", – Федоров

Команда Міністерства цифрової трансформації бачить варіанти використання ChatGPT в "Дії" і вже впроваджує їх.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Forbes.

За його словами, робота над впровадженням ChatGPT в роботу міністерства ведеться разом з компанією Microsoft. І вже обговорюється впровадження чатботу в роботу Контакт-центру Мінцифри.

Також Федоров додав, що в подальшому планується впровадження ChatGPT для аналізу тих послуг, за якими звертаються громадяни України, щоб додавати їх в електронні сервіси держави.

Як відомо, наприкінці листопада 2022 року OpenAI – американська лабораторія штучного інтелекту – представила свою розробку ChatGPT на базі просунутої нейромережевої моделі GPT-3.5. Мовна модель на базі ШІ може відповідати на запитання, допомагати зі складанням листів, есе та написанням коду.

Як повідомлялося, із середини лютого чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, став доступний в Україні. Це сталося завдяки тому, що Україну вилучили зі списку країн, у яких заблокований чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT. Цьому сприяли офіційні листи та дзвінки Міністерства цифрової трансформації до розробників інструменту.

14 березня компанія OpenAI презентувала нову версію штучного інтелекту, GPT-4.