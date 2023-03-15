Німецький концерн E.ON списав свою частку у "Північному потоці"

Німецький енергетичний концерн E.ON повністю списав свою частку у 15,5% в компанії Nord Stream AG – операторі російського газопроводу "Північний потік".

Про це йдеться у річному звіті E.ON за 2022 рік, передає "Комерсант".



Зазначається, що "в умовах підвищеної невизначеності на тлі пошкодження обох ниток "Північного потоку-1" інвестиції були списані до їх справедливої вартості, яка дорівнює нулю, станом на 31 грудня 2022 року".

Порівняно з 31 грудня 2021 року, це зниження становить приблизно 1,2 млрд євро, наголошується в документі.



51% Nord Stream AG належить дочірньому підприємству російського "Газпрому", по 15,5% – німецьким Wintershall Dea та E.ON, по 9% – французькій Engie та голландській Gasunie.



На початку листопада 2022 року E.ON зменшила свою частку в "Північному потоці" у п'ять разів, до 100 млн євро.

Як повідомлялося, днями оператор газотранспортної системи Нідерландів Gasunie також повністю списала свою частку у проєкті "Північний потік" у розмірі 9%.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".