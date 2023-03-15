Російська "Транснєфть" повідомила про вибухові пристрої на станції нафтопроводу "Дружба"

У "Транснєфті" заявили, що виявили вибухові пристрої на нафтоперекачувальній станції "Новозибків" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області РФ.

Про це повідомив представник оператора трубопроводу "Транснєфті" Ігор Дьомін, передає "Комерсант".



За його словами, на території станції вчора, 14 березня, і сьогодні, 15 березня, виявлено вибухові пристрої у пластикових корпусах непромислового виробництва з вражаючою бойовою частиною у вигляді сталевих кульок. Сьогодні опівдні виявили ще один вибуховий пристрій, який скинули з безпілотника.



Із початку 2023 року станція не перекачує нафту.

Як повідомлялося, у жовтні польський трубопровідний оператор PERN виявив витік на одній з ниток трубопроводу "Дружба", якою російська нафта транспортується до Німеччини.