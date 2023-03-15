Дисконт на російську нафту перевищує $30 за барель

Середня ціна на російську нафту марки Urals за період з 15 лютого по 14 березня становила $50,8 за барель ($370,9 за тонну), порівняно із $49,56 за барель у лютому.

Як повідомляє Мінфін РФ, завдяки цьому експортне мито на нафту з 1 квітня підвищиться на $0,1 і становитиме $14,3 за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти та масла складе $4,2 за тонну, на темні – підвищиться до $14,3 з $14,2 за тонну.

За підрахунками російського Інтерфаксу, за звітний період дисконт на Urals дещо знизився і становить близько 38,8% щодо Brent (середня ціна цього сорту нафти за цей період – $83,05). За період з 15 грудня по 14 січня дисконт досягав 43%, з середини січня по середину лютого – близько 40,5%.

Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.