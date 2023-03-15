Профіцит зовнішньої торгівлі Росії обвалився вдвічі, – перші дані статистики

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі РФ у січні 2023 року склало $10,73 млрд, що на 52% менше показника за січень 2022 року ($22,5 млрд).

Про це свідчать статистичні дані Федеральної митної служби Росії про експорт та імпорт товарів у січні цього року, повідомляє російський Інтерфакс.

Зокрема, експорт товарів з РФ у січні склав $32,94 млрд, зменшившись на 28% порівняно з аналогічним місяцем минулого року ($45,8 млрд).

Водночас імпорт товарів у РФ у січні 2023 року зменшився всього на 4,7% – до $22,2 млрд, порівняно із $23,3 млрд у січні минулого року.

Оборот зовнішньої торгівлі РФ у січні 2023 року впав на 20% – до $55,14 млрд ($69,2 млрд у січні 2022 року).

Зауважимо, що Федеральна митна служба лише цього тижня повідомила про часткове відновлення публікації статистики зовнішньої торгівлі, яке призупинили після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та запроваджених у відповідь санкцій у квітні 2022 року.

У публікації за січень 2023 року ФМС вказала лише вартісні обсяги експорту та імпорту, не вказуючи динаміки показників. До цього остання статистика ФМС була опублікована якраз рік тому – у березні 2022 року з даними за січень 2022 року, тому січневі дані цього та минулого років можна було порівняти. Але даних за лютий 2022 року щодо експорту-імпорту ФМС вже не публікувала, тому наступного місяця вирахувати річну динаміку експорту та імпорту вже не вдасться, якщо тільки ФМС сама її не вкаже.

Нагадаємо, завдяки зростанню світових цін на енергоносії позитивне зовнішньоторговельне сальдо РФ у 2022 році зросло на 69% – до $332,4 млрд із $197,3 млрд у 2021 році. Експорт із РФ за 2022 рік підскочив на 19,9% – до $591,5 млрд, імпорт у РФ внаслідок санкцій і виходу західних компаній впав на 11,7% – до $259,1 млрд. Загалом зовнішньоторговельний оборот Росії зріс за 2022 рік на 8,1% – до $850,5 млрд.