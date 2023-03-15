В уряді Росії спрогнозували падіння видобутку нафти і газу

Міністерство енергетики РФ прогнозує зниження видобутку нафти та газу в країні у 2023 році.

Про це у Держдумі розповів голова міністерства Микола Шульгінов, повідомляє російський Інтерфакс.

"На 2023 рік ми очікуємо, що рівень видобутку нафти буде дещо нижчим", – сказав Шульгінов, пояснивши це нібито добровільним зменшенням видобутку нафти.

"Рівень видобутку газу продовжить зниження як у зв'язку з відмовою від нього європейського ринку, так і з термінами переорієнтації енергопотоків на Схід", – додав російський міністр.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Видобуток нафти в Росії в 2022 році склав 535,1 млн. тонн в порівнянні з 524,5 млн тонн роком раніше. Росія заявила, що у березні має намір "добровільно" знизити нафтовиробництво на 500 тисяч барелів на добу, одна поки що це не позначилось на експорті російської нафти.