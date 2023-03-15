Фонд держмайна звільнить керівників 65 державних підприємств

Фонд держмайна звільнить 65 керівників держпідприємств через невиконання фінансово-економічних планів.

"Зміна керівництва – результат фінансово-економічного аналізу підприємств, який розпочала нова команда ФДМУ. Менеджмент уже змінили на 22 підприємствах, щодо 20 очікуємо погодження від місцевих військових адміністрацій. Крім цього, на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад", – сказано в повідомленні Фонду.

Також Фонд держмайна передав до Служби безпеки України та НАБУ матеріали за результатами аудиту діяльності АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом 2022 року. За результатами цього аудиту Фонд звільнив в.о. голови правління АТ "ОГХК" Владислава Іткіна.

Раніше, у лютому, повідомлялося, що Фонд держмайна змінить керівників на 47 державних підприємствах.